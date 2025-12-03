Житель Казани по имени Исус Христос был осужден за регистрацию мигрантов

Мужчину с именем Исус Христос осудили за фиктивную регистрацию мигрантов

В Казани осудили мужчину с именем Исус Христос за фиктивную регистрацию мигрантов. Об этом сообщила 5-tv.ru пресс-служба суда.

Ново-Савиновский районный суд Казани приговорил 45-летнего Исуса Петровича Христа к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Он был признан виновным в фиктивной регистрации 45 иностранных граждан в 2022 и 2023 годах.

Прописывал мигрантов осужденный в своей однокомнатной квартире площадью 31,9 квадратных метров. По факту иностранцы там не проживали.

В августе мужчину уже штрафовали на 13 тысяч рублей за эти же незаконные действия. Тогда он признал вину. Мотивом назвал желание получить финансовую выгоду. За каждого зарегистрированного получал около двух тысяч рублей.

Известно, что ранее осужденный не раз привлекался к уголовной ответственности. В 1994-м и 1996 году — за грабеж, через три года — за разбой, а в 2007-м предстал перед судом за кражу. Кроме того, он состоял на профилактическом учете у врача-нарколога.

