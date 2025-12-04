Секс-работница обиделась на обессилевшего клиента и едва не отрезала ему пенис

Инцидент произошел в торговом центре.

Секс-работница едва не отрезала клиенту пенис в Малави

Фото: 5-tv.ru

Malawi24: Секс-работница обиделась на клиента и едва не отрезала ему пенис

В Малави полиция задержала 21-летнюю секс-работницу по подозрению в попытке причинить тяжкий вред здоровью клиенту, с которым у нее были интимные отношения. Об этом изданию Malawi24 сообщила представитель местной полиции.

По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером в торговом центре Манки-Бэй. В тот день мужчина, с которым у девушки была назначена встреча, сильно напился и оказался не в состоянии продолжить интимную связь. Это вызвало у нее обиду и раздражение.

По версии следствия, девушка, чувствуя себя брошенной и возмущенной взяла бритвенное лезвие и нанесла мужчине рваные раны в области половых органов, пока он спал.

Пострадавшего доставили в больницу Манки-Бэй, где ему оказали помощь; он находится под наблюдением врачей. Полиция оформила медицинское заключение и открыла уголовное дело.

Секс-работница помещена под стражу и ожидает суда по обвинению в действиях, направленных на причинение тяжкого вреда здоровью.

