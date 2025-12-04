Канье Уэст назвал сфабрикованным ограбление Ким Кардашьян в Париже

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 53 0

Тогда злоумышленники связали звезду и держали ее под прицелом.

Кто виноват в ограбление Лувра

Фото: www.globallookpress.com/ CraSH

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Канье Уэст: Ким Кардашьян сфабриковала кражу драгоценностей в Париже

Рэпер Канье Уэст высказался, что его бывшая жена, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, подстроила свое ограбление в Париже в 2016 году. Об этом сообщает People.

В новом выпуске «Семейства Кардашьян» Ким призналась, что услышать от экс-супруга, будто она «инсценировала ограбление ради телешоу», было для нее «как нож в сердце».

Кардашьян вернулась в Париж для дачи показаний в суде по делу десяти злоумышленников, которые украли у нее драгоценности на сумму более десяти миллионов долларов. Она прямо обратилась к тем, кто сомневался в реальности инцидента, упомянув бывшего мужа.

«Мой бывший муж сказал: „А ты инсценировала ограбление ради телешоу“. Он сказал это на глазах у всех этих людей. Сама мысль о том, что кто-то не поверил тебе, кто так близок тебе, кто должен знать тебя, кто должен знать, как сильно это повлияло на твою жизнь, — меня просто вывела из себя. Ты не знаешь, кто я», — сквозь слезы сказала Ким.

Уэст был женат на Ким в момент ограбление . В то время он отменил концерт, чтобы поехать к жене в Париж и поддержать ее.

Во время ограбления Кардашьян была связана, ее держали под прицелом. Злоумышленники ворвались в ее номер посреди ночи в форме полицейских. В своих показаниях Ким вспомнила, что молилась, так как была уверена, что ее изнасилуют.

После почти шестичасового выступления в суде, Ким заявила своей матери, Крис Дженнер, что этот опыт «изменил ее жизнь к лучшему».

«Я сказала: «Спасибо, что так со мной поступили», — поделилась она, признавшись, что адвокаты «убили бы» ее за такие слова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:15
Орешкин: РФ кратно увеличит закупки товаров и услуг у Индии
13:12
В Москве назвали обладателей премии «Большая книга»
12:52
Роскачество нашло в Лабубу токсичное вещество
12:49
Минобороны РФ сообщило о новых ударах по военным аэродромам Украины
12:39
МЧС эвакуирует жильцов дома в Москве после отравления мужчины ядом от тараканов
12:39
Трамп переименовал Институт мира США в свою честь

Сейчас читают

МЧС эвакуирует жильцов дома в Москве после отравления мужчины ядом от тараканов
Была необходима: Путин дал первые комментарии о встрече с Уиткоффом в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео