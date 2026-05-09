«Люблю Россию»: бельгийский профессор о том, почему посещает Парад Победы

Бельгийский профессор каждый год приезжает на Парад Победы из-за любви к России

Профессор факультета искусств СПбГУ Йозеф Виллем Хаазен из Бельгии каждый год старается присутствовать на Параде Победы. О том, что связывает его с этим праздником, он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

Преподаватель сам родился во времена Второй мировой войны, поэтому подвиг советского народа ему понятен и близок.

«Я сам родился во время войны под бомбардировкой, так что я чувствую с вами. Вас люблю, вас ценю. Люблю Россию, поэтому я здесь», — поделился он.

Хаазен считает Парад Победы грандиозным событием. Профессор участвует в нем, чтобы выразить уважение и сочувствие российскому народу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Параде Победы в Санкт-Петербурге присутствовала двоюродная внучка ленинградской школьницы Тани Савичевой, известной своим дневником о блокаде, Елизавета. Девочка отметила, что эта дата важна для ее семьи, и она будет передавать память о войне, как это делают ее родители. Это был ее первый парад, до этого она лишь наблюдала за ним по телевизору.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.