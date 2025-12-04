Открытая тюрьма: Кир Стармер планирует тотальное распознавание лиц в Британии

Кир Стармер планирует ввести тотальное распознавание лиц в Британии

Лейбористская партия Великобритании, возглавляемая премьер-министром Киром Стармером, запустила масштабный план по внедрению технологии распознавания лиц в каждом городе и деревне страны. Об этом сообщает Express.

В рамках этого проекта полиция может получить доступ к национальной базе данных, включая 45 миллионов фотографий из паспортных записей, а также иммиграционных досье.

Согласно предложениям Лейбористской партии, правоохранительные органы смогут сопоставлять изображения подозреваемых, снятые уличными камерами видеонаблюдения, дверными камерами и видеорегистраторами, с государственными базами данных.

Консультации, начатые Министерством внутренних дел, направлены на создание правовой базы, которая позволит всем силовым структурам широко использовать распознавание лиц для поиска разыскиваемых лиц и подозреваемых в преступлениях.

Министр внутренних дел Сара Джонс назвала эти системы «крупнейшим прорывом со времен сопоставления ДНК».

«Я, безусловно, хочу, чтобы эта цифра значительно выросла. Это очень эффективно для работы полиции», — заявила Джонс.

Планы включают более широкое внедрение камер распознавания лиц в режиме реального времени. Эти устройства сканируют толпу на улицах, выявляя всех, кто находится в списках наблюдения. В дальнейшем эта система может быть распространена на другие государственные органы и даже частные компании (например, розничные сети) на регулируемых условиях.

Группы по защите гражданских прав назвали расширение полномочий по надзору шагом к «историческому нарушению неприкосновенности частной жизни британцев», предупреждая, что это может «превратить Великобританию в открытую тюрьму».

Консультации должны определить, в каких случаях и для каких видов расследований полиция получит право просматривать изображения из национальной базы паспортов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.