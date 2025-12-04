В нескольких регионах России зафиксирована вспышка «гонконгского гриппа»

Врачи рекомендуют обращаться за помощью при первых же симптомах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Сразу несколько регионов России накрыла волна респираторных инфекций. Самая сложная ситуация — на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири.

По данным Роспотребнадзора, у большинства заболевших выявлен штамм, известный, как «гонконгский грипп». Его основные симптомы — высокая температура, сильная слабость, сухой кашель. Но главная опасность — в осложнениях.

«Он представляет опасность для маленьких детей, для беременных женщин, и пожилых категорий пациентов, у которых может вызывать пневмонию и воспаление легких. Так называемая гриппозная пневмония. Инфекция при кашле и чихании и активном разговоре попадает от человека к человеку», — отмечает Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций.

Пик эпидемии ожидается в январе-феврале следующего года. Чтобы снизить риски, врачи рекомендуют поставить прививку. На данный момент вакцинацию прошли 78 миллионов россиян.

