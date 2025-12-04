«Дождался 18-летия»: Дана Борисова назвала 35-летнего парня дочери «сексуально расплывчатым»

Дана Борисова рассказала предысторию знакомства дочери с 35-летним ухажером

Телеведущая Дана Борисова продолжила публично разбирать отношения дочери Полины и ее бойфренда Артура Якобсона — 35-летнего менеджера Дмитрия Диброва. Борисова подчеркнула, что вокруг этой пары «слишком много странностей» и призналась в интервью журналистке Алене Жигаловой, что давно подозревает мужчину в неискренности и двусмысленном поведении.

«Менеджер Дмитрия Диброва — мой зять. То есть сейчас Полинка с ним официально встречается и живет», — сказала Борисова.

Телеведущая также рассказала предысторию знакомства семьи с Якобсоном. По ее словам, он появился в их окружении несколько лет назад, общался и с ней, и с Полиной, был «своим» человеком. Она утверждает, что он изначально маскировал интерес к Полине под дружбу, хотя той тогда были всего 15 лет. Борисова считает, что мужчина «ждал момента», чтобы объявить о романе.

«Он дождался. Ну, это можем мы сказать, да, молодец, достойный мужчина, дождался восемнадцатилетия», — отметила звезда.

Борисова считает, что их общение с Якобсоном было запутанным. Она намекнула, что его внимание якобы было обращено одновременно и к ней, и к Полине. Дана охарактеризовала это как «сексуально расплывчатое» поведение мужчины. По ее словам, именно поэтому она и раньше чувствовала, что интерес Якобсона к семье «неоднозначный».

«Только ей стукнуло 18 часов, в 00 часов они сказали: „Мы любим друг друга“. И да, прямо в 00. Она уже в эту ночь не пришла, на утро она уже оказалась у него дома», — рассказала Дана.

