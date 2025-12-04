Не у своего парня: как дочь Борисовой проснулась в кровати известной персоны

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

На данный момент юная Полина проживает с избранником, который старше ее на 17 лет.

С кем встречается дочь Даны Борисовой Полина

Дочь Борисовой однажды проснулась в кровати не со своим парнем

Дочь телеведущей Даны Борисовой, 18-летняя Полина, однажды утром проснулась вовсе не у своего молодого человека Артура Якобсона, с которым на данный момент живет. Признание прозвучало в студии блогера Алены Жигаловой, куда телеведущая пригласила девушку и ее мать, устроив им неожиданную встречу.

Ситуация произошла после дня рождения Полины.

«Я проснулась в кровати, но не у Артура», — призналась Полина.

По словам девушки, это действительно была чужая квартира, но она отказалась раскрывать, кому она принадлежит. Дана Борисова, присутствовавшая в студии, подтвердила, что речь идет о «чужой кровати». Она уточнила, что человек, которому принадлежит постель, — «известный персонаж». Полина и ее мать отказались называть имя. Но подчеркнули, что он не имеет отношения к телеведущему Дмитрию Диброву, у которого избранник Полины работает продюсером.

Жигалова попыталась добиться подробностей, однако Дана Борисова пресекла попытку вызвать Полину на откровенность. Ведущая напомнила, что позвала их обеих, чтобы попытаться наладить отношения, поскольку их ссоры давно превратились в публичное шоу со взаимными обвинениями, блокировками и постоянными новостями о семейных конфликтах.

Напряжение между матерью и дочерью длится достаточно давно. Дану возмутила разница в возрасте между Полиной и ее избранником Артуром Якобсоном — 17 лет. Телеведущая называла мужчину «крысой» и «престарелым миллионером», после чего выгнала дочь из дома, обвинив ее в непослушании и «пагубном образе жизни». Полина переехала к Артуру и заявила, что счастлива в отношениях, несмотря на критику матери и общественности.

