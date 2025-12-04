«Позорище»: Марина Яковлева рассказала о ролях, от которых отказывается

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 1 661 0

По сюжету одного крупного проекта ее внучка должна была быть работницей эскорт-услуг.

От каких ролей отказывается Марина Яковлева

Фото: © РИА Новости/Галина Кмит

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Марина Яковлева рассказала о ролях, от которых отказывается

Заслуженная артистка РФ Марина Яковлева рассказала, что отказалась от крупного сериального проекта, в котором ее героиня должна была быть вписана в историю, связанную с эскорт-услугами. Такие темы недопустимы для актрисы как с профессиональной, так и с личной точки зрения. Об этом она сообщила в интервью на шоу «Сорян, это подкаст».

Сериал должен был состоять из 50-100 эпизодов. Яковлевой предложили играть жену генерала. По сюжету ее внучка должна была быть сотрудницей агентства эскорт-услуг. Именно из-за спорной темы артистка без колебаний отвергла роль.

«В смысле, какие эскорт-услуги? Сама тема — позорище. Почему я должна участвовать? Зачем на экране эскорт-услуги?» — заявила Яковлева.

Актриса пояснила, что еще в молодости отказывалась от повторяющихся ролей, чтобы не становиться заложницей одного амплуа. Со временем она начала избегать и «чернухи», отметив, что устала от проектов, построенных на мрачных или сомнительных сюжетах. По словам Яковлевой, сейчас она особенно внимательно относится к сценарию и четко знает свои табу.

Одним из таких табу артистка назвала сюжеты, связанные с насмешками над церковью и духовной тематикой. Она подчеркнула, что ходит в храм и не собирается участвовать в лентах, которые идут вразрез с ее убеждениями.

Актриса добавила, что ей было бы неловко сниматься в сценах с любовными подробностями. Она пошутила, что ей пришлось бы объясняться перед батюшкой, если бы согласилась на подобные эпизоды.

Марина Яковлева дебютировала в кино в 1978 году, снялась в более чем сотне фильмов и сериалов. Среди самых известных работ — «Старушки в бегах», «Михайло Ломоносов», «Московская сага», «Тяжелый песок», «Анжелика» и «Выбор моей мамочки».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:36
«Это все погналось за мной»: как Марина Яковлева пришла к церкви
17:28
«Неадекватное поведение»: Захарова об идее Фон дер Ляйен конфисковать активы РФ
17:21
Путин и Моди отправились на неформальную встречу на одном автомобиле
17:16
Путина встретили национальными танцами в Индии
17:05
В Уфе частный вертолет совершил жесткую посадку
16:58
«Брюссельские вампиры»: Захарова о желании ЕС разрушить отношения РФ и Армении

Сейчас читают

«Позорище»: Марина Яковлева рассказала о ролях, от которых отказывается
«Уже погрузилась в болото»: Дана Борисова о пристрастии Анастасии Волочковой
Певцу Владу Соколовскому угрожают похищением трехлетнего сына
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео