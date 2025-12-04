«Позорище»: Марина Яковлева рассказала о ролях, от которых отказывается

Марина Яковлева рассказала о ролях, от которых отказывается

Заслуженная артистка РФ Марина Яковлева рассказала, что отказалась от крупного сериального проекта, в котором ее героиня должна была быть вписана в историю, связанную с эскорт-услугами. Такие темы недопустимы для актрисы как с профессиональной, так и с личной точки зрения. Об этом она сообщила в интервью на шоу «Сорян, это подкаст».

Сериал должен был состоять из 50-100 эпизодов. Яковлевой предложили играть жену генерала. По сюжету ее внучка должна была быть сотрудницей агентства эскорт-услуг. Именно из-за спорной темы артистка без колебаний отвергла роль.

«В смысле, какие эскорт-услуги? Сама тема — позорище. Почему я должна участвовать? Зачем на экране эскорт-услуги?» — заявила Яковлева.

Актриса пояснила, что еще в молодости отказывалась от повторяющихся ролей, чтобы не становиться заложницей одного амплуа. Со временем она начала избегать и «чернухи», отметив, что устала от проектов, построенных на мрачных или сомнительных сюжетах. По словам Яковлевой, сейчас она особенно внимательно относится к сценарию и четко знает свои табу.

Одним из таких табу артистка назвала сюжеты, связанные с насмешками над церковью и духовной тематикой. Она подчеркнула, что ходит в храм и не собирается участвовать в лентах, которые идут вразрез с ее убеждениями.

Актриса добавила, что ей было бы неловко сниматься в сценах с любовными подробностями. Она пошутила, что ей пришлось бы объясняться перед батюшкой, если бы согласилась на подобные эпизоды.

Марина Яковлева дебютировала в кино в 1978 году, снялась в более чем сотне фильмов и сериалов. Среди самых известных работ — «Старушки в бегах», «Михайло Ломоносов», «Московская сага», «Тяжелый песок», «Анжелика» и «Выбор моей мамочки».

