«Человеку очень плохо»: Долина обратилась к зрителям со слезами на глазах

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Певица с трудом переживает нападки в свой адрес из соцсетей.

Как Лариса Долина чувствует себя на фоне травли после суда

Фото: Андреев Константин/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лариса Долина эмоционально поблагодарила людей с концерта на фоне травли

Народная артистка России, певица Лариса Долина с трудом переживает негатив общественности в свою сторону, возникший на фоне скандала со своей квартирой. Об этом написало издание URA.RU, исходя из обращения звезды к зрителям во время концерта.

Долина выступила с эмоциональной речью перед зрителями на мероприятии в Петропавловске-Камчатском. Слова исполнительницы косвенно дали понять, что травля в сторону артистки не прошла мимо. На самом деле Долина тяжело переживает происходящее.

«Безмерно благодарна, что вы сегодня были здесь, а значит, меня поддерживали в это непростое время, которое сейчас переживаю. Это абсолютно бесценно, примите мою искреннюю благодарность за это», — отметила певица.

При этом Долина заявила, что ее выступление было «совершенно чудесно» принято залом.

«Когда человеку очень плохо, он не должен быть один. Вы сегодня были моими гостями. Спасибо вам за эту волшебную встречу», — сказала знаменитость, стараясь сдержать слезы.

Накануне пользователи сети начали активно публиковать видеоролики под песню «Погода в доме». В них они якобы «отказывали» певице в услугах и требовали от нее возвращения денег за «неудачные покупки» в шутку.

Концертный директор исполнительницы Сергей Пудовкин охарактеризовал происходящее как «оголтелую травлю», указав про еще длящийся судебный процесс по делу. Он отмечал, что артистка тяжело воспринимает обвинения и насмешки в свой адрес.

Ранее 5-tv.ru писал, что после «дела Долиной» в России могут ужесточить проверки для продавцов недвижимости.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:18
Открытая тюрьма: Кир Стармер планирует тотальное распознавание лиц в Британии
19:12
Главный визит уходящего года: Индия с размахом встретила Путина
19:04
«Человеку очень плохо»: Долина обратилась к зрителям со слезами на глазах
18:55
«Не задохнулись»: Пригожин поделился кадрами спасения из лифта
18:47
Путин указал на важность расширения использования нацвалют для расчетов в БРИКС
18:41
ВСУ планировали нанести удар во время концерта SHAMAN в Белгороде

Сейчас читают

«Позорище»: Марина Яковлева рассказала о ролях, от которых отказывается
«Дождался 18-летия»: Дана Борисова назвала 35-летнего парня дочери «сексуально расплывчатым»
Хотел сидеть с девушкой: самолет совершил экстренную посадку из-за агрессивного пассажира
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео