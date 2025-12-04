Международная федерация самбо допустила россиян к соревнованиям под флагом РФ

Международная федерация самбо (FIAS) вернула право российским и белорусским атлетам выступать под национальными флагами на международных соревнованиях. Такое заявление было опубликовано на официальном сайте организации.

Исполнительный комитет FIAS на заседании 3 октября 2025 года в Индонезии приняли решение о допуске самбистов из России и Белоруссии среди юношей и юниоров до международных соревнований под национальным флагом. А 4 декабря данное право было распространено на спортсменов других возрастных категорий.

В федерации пояснили, что, принимая это решение, они руководствовались фундаментальными принципами спорта: нейтральность, независимость и свободу от политического влияния и сохранения единства мирового самбистского сообщества в сложный период времени.

Подчеркивалось и то, что впредь данный вид спорта будет служить для продвижения в массы солидарности и мира.

«С 2022 года, в отличие от решений многих международных спортивных федераций, FIAS последовательно допускала спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе, основываясь на убеждении, что спорт должен оставаться вне политики. <…> Это решение (о возвращении права на национальную символику. — Прим. ред.) возвращает ситуацию в правовое поле, основанное на равных правах для всех членов нашей федерации», — подчеркнул президент FIAS Василий Шестаков.

