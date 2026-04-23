Женская сборная России по водному поло разгромила Германию на Кубке мира

Российский гимн вновь прозвучал на Кубке мира по водному поло на Мальте. Женская сборная разгромила Германию. Матч сразу стал игрой в одни ворота, и в итоге — 26:4. Соперницы просто не успевали за темпом россиянок. Отличились почти все игроки. Пять мячей на счету Беллы Маркоч — ее и признали лучшей в этой встрече.

«Игра складывалась хорошо, мы лучше отработали в защите. Но самые важные игры впереди, поэтому работаем и двигаемся дальше», — сказала ватерполистка, игрок сборной России Белла Маркоч.

Это уже вторая крупная победа россиянок подряд. Ранее сборная обыграла Аргентину со счетом 33:11. Впервые с 2022 года наша команда выступает с флагом и гимном — и делает это максимально убедительно. Следующий матч сегодня — против ЮАР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.