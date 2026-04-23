Женская сборная России по водному поло разгромила Германию на Кубке мира

Матч сразу стал игрой в одни ворота.

Российский гимн вновь прозвучал на Кубке мира по водному поло на Мальте. Женская сборная разгромила Германию. Матч сразу стал игрой в одни ворота, и в итоге — 26:4. Соперницы просто не успевали за темпом россиянок. Отличились почти все игроки. Пять мячей на счету Беллы Маркоч — ее и признали лучшей в этой встрече.

«Игра складывалась хорошо, мы лучше отработали в защите. Но самые важные игры впереди, поэтому работаем и двигаемся дальше», — сказала ватерполистка, игрок сборной России Белла Маркоч.

Это уже вторая крупная победа россиянок подряд. Ранее сборная обыграла Аргентину со счетом 33:11. Впервые с 2022 года наша команда выступает с флагом и гимном — и делает это максимально убедительно. Следующий матч сегодня — против ЮАР.

