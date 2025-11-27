«Этические гарантии»: российским дзюдоистам разрешили выступать под флагом РФ

IJF: Российские дзюдоисты вновь могут выступать под флагом РФ

Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) вернул право российским атлетам выступать под флагом РФ. Сообщение об этом было опубликовано на сайте организации.

«Решение восстановить полное национальное представительство отражает уверенность IJF в своих этических гарантиях, а также в силе и честности спорта. Таким образом, Исполнительный комитет IJF проголосовал за то, чтобы российские спортсмены вновь выступали под своим национальным флагом, с гимном и эмблемой», — говорится в публикации.

В федерации также подчеркнули, что спорт должен оставаться мостом, который объединяет людей даже в сложных и конфликтных ситуациях. Поэтому IJF не хочет допустить дискриминации. К тому же атлеты из России всегда были одними из сильнейших мировых дзюдоистов, и их полноценное возвращение «обогатит конкуренцию на всех уровнях».

Ближайшим международным соревнованием, где наши спортсмены смогут выступить под флагом РФ, станет турнир Большого шлема по дзюдо 2025 в Абу-Даби. Состязание будет проходить с 28 по 30 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в 2025 году борцы из РФ завоевали 81 медаль на чемпионатах мира и Европы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.