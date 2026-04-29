«Обрекает на нужду»: экс-жена Товстика обвинила его в отказе поддерживать детей

Мария Гоманюк
Мужчина якобы тратит много денег на другую семью, тогда как его наследники лишаются прежнего образа жизни.

В каких отношениях Роман Товстик с бывшей женой

Бывшая жена Товстика Елена: Роман экономит на детях ради Полины Дибровой

Бывшая супруга предпринимателя Романа Товстика Елена публично заявила, что он якобы занижает свои финансовые возможности, чтобы сократить расходы на их общих детей. При этом значительные денежные средства, как она утверждала, направляются на его нынешнюю избранницу Полину Диброву — экс-супругу журналиста Дмитрия Диброва. Об этом она сообщила в соцсети.

Елена Товстик рассказала, что ее бывший муж демонстрирует отсутствие средств на обеспечение прежнего уровня жизни детей, в том числе на оплату обучения и повседневных расходов. При этом она заявила, что его финансовые ресурсы расходуются на другую семью.

«Мечта счастья с новой женщиной ведет Романа-миллиардера к банкротству и обнищанию… <…> Обрекает собственных детей на нужду, когда готов тратить бессмертное количество денег на постороннюю женщину и ее детей!» — отметила Елена.

В свою очередь Полина Диброва отреагировала на заявления женщины сдержанно. Уже в своем блоге она подчеркнула, что каждый сам выбирает, как строить свою жизнь, и опубликовала видео с Товстиком.

«Счастливая жизнь — это выбор. Жить своей жизнью — инструмент», — указала Полина.

Также к обсуждению подключилась юрист Катя Гордон, которая ранее представляла интересы Елены. На этот раз она раскритиковала бывшую клиентку и отметила, что подача информации с ее стороны некорректная. Она призвала женщину уделить внимание другим вопросам.

«Займись правописанием и детьми. Не подписана на тебя, но выпадают эти жуткие потоки сознания», — отметила правозащитник.

У бизнесмена Романа Товстика от брака с Еленой — шестеро детей: три сына и три дочери. Про развод супругов стало известно в 2025 году.

Ранее суд назначил экспертизу по делу о разделе имущества Елены и Романа Товстик.

