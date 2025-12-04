В Уфе частный вертолет совершил жесткую посадку

В Уфе произошла авария частного вертолета марки Eurocopter AS-350. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Происшествие произошло днем вблизи деревни Атаевка Кировского района. По данным 5-tv.ru, вертолет опрокинулся при взлете на территории частного домовладения в поселке Камышлинского мелькомбината. Предварительно известно, что пострадал пилот.

«Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На место происшествия выехал Уфимский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа», — указали в ведомстве.

