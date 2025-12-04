В Уфе частный вертолет совершил жесткую посадку

Воздушное судно Eurocopter AS-350 опрокинулось при взлете, пострадал пилот.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В Уфе произошла авария частного вертолета марки Eurocopter AS-350. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Происшествие произошло днем вблизи деревни Атаевка Кировского района. По данным 5-tv.ru, вертолет опрокинулся при взлете на территории частного домовладения в поселке Камышлинского мелькомбината. Предварительно известно, что пострадал пилот.

«Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На место происшествия выехал Уфимский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа», — указали в ведомстве.

Ранее, 3 октября, в результате жесткой посадки вертолета Robinson на озере Телецкое на Алтае также пострадали два человека.

Информацию об этом 20 июля предоставила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Во время частного полета вертолет Robinson совершил жесткую посадку в акватории Телецкого озера. <> На борту находились два человека, которые были госпитализированы», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что самолет, вылетевший из японского города Нарита, совершил вынужденную посадку из-за агрессивного пассажира.

