Доверие к премьер-министру Франции Себастьяну Лекорню упало до рекордно низких 21%. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Verian, опубликованные французской газетой Le Figaro.

Согласно данным, 68% опрошенных не доверяют главе правительства, доверяет ему лишь 21% граждан. При этом президент Эммануэль Макрон показал обратную динамику: доверие к нему выросло на 3%, хотя по-прежнему 81% респондентов ему не доверяют.

Самым доверенным политиком вновь стал лидер правого «Национального объединения» Жордан Барделла (43% одобрения), за ним следует Марин Ле Пен (39%). Среди партий самой популярной остается «Национальное объединение» с 39% поддержки.

Опрос проводился с 30 ноября по 2 декабря среди тысячи совершеннолетних французов.

Ранее, 23 ноября, уже фиксировалось рекордное недовольство Макроном (56% крайне негативных оценок) и падение рейтинга Лекорню до 34%. Все больше европейских политиков выступают против конфронтационного курса Евросоюза в отношении России.

