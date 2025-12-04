Доверие к премьеру Франции Лекорню упало до 21%

Элина Битюцкая
Почти 70% французов не доверяют главе правительства, тогда как Макрон показал рост поддержки.

Какой процент доверия к премьеру Франции Лекорню

Фото: www.globallookpress.com/Alexis Sciard

Доверие к премьер-министру Франции Себастьяну Лекорню упало до рекордно низких 21%. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Verian, опубликованные французской газетой Le Figaro.

Согласно данным, 68% опрошенных не доверяют главе правительства, доверяет ему лишь 21% граждан. При этом президент Эммануэль Макрон показал обратную динамику: доверие к нему выросло на 3%, хотя по-прежнему 81% респондентов ему не доверяют.

Самым доверенным политиком вновь стал лидер правого «Национального объединения» Жордан Барделла (43% одобрения), за ним следует Марин Ле Пен (39%). Среди партий самой популярной остается «Национальное объединение» с 39% поддержки.

Опрос проводился с 30 ноября по 2 декабря среди тысячи совершеннолетних французов.

Ранее, 23 ноября, уже фиксировалось рекордное недовольство Макроном (56% крайне негативных оценок) и падение рейтинга Лекорню до 34%. Все больше европейских политиков выступают против конфронтационного курса Евросоюза в отношении России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в ЕС растет сопротивление антироссийской политике.

