В Европе нарастает недовольство антироссийской риторикой Брюсселя

Образ «единой Европы» стремительно рушится. В ЕС появляются силы, которые считают, что Брюсселю пора отказаться от воинственной риторики в адрес Москвы.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо пишет, что Париж фактически попал в ловушку Киева. По его мнению, безумцы в руководстве Францией ведут страну к катастрофе, и надо, наоборот, как можно скорее выходить из состава не только ЕС, но и НАТО.

Впрочем, несмотря на громкие заявления западных партнеров Украины, Евросоюз на сегодняшний день остается крупнейшим импортером российского сжиженного газа. По данным The Guardian, на его долю приходится половина нашего экспорта СПГ. Также ЕС является основным покупателем трубопроводного газа, закупая 35% российского экспорта.

Ранее, писал 5-tv.ru, Европа теряет экономическую устойчивость на фоне антироссийских санкций. Евросоюз становится заложником собственных ограничений. В Будапеште на «марш мира» против брюссельской партии войны и поддержки Украины вышли 200 тысяч человек.

