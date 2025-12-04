Упавшая с 29-го этажа беременная кошка родила двоих котят

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

После падения врачи несколько дней боролись за ее жизнь.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Беременная кошка по кличке Милаша, которая в сентябре этого года упала с 29-го этажа в Москве, но благодаря неравнодушным людям осталась жива, родила двоих здоровых котят. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Свидетелем падения кошки стала ветеринарный врач Юлия Кудря, которая сразу поспешила на помощь к Милаше. Животное находилось в критическом состоянии, поэтому врач немедленно доставила кошку в клинику.

Во время осмотра установили, что Милаша получила достаточно серьезные травмы. Несколько дней за ее жизнь боролись врачи и вскоре смогли отпустить ее домой к хозяевам. Однако через некоторое время владельцы кошки вновь обратились в клинику, и выяснилось, что Милаша беременна. Через месяц на свет появились двое здоровых котят.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что кошка спасла семью с детьми от ядовитой змеи во время отпуска на Бали. Саму защитницу гадюка все же покусала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.97
-0.99 89.90
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:10
Кормили кипятком: пациентов элитного рехаба в Подмосковье не лечили, а калечили
21:59
Отчима обвиняют в сексуальном насилии над 11-летней девочкой, родившей ребенка
21:49
Собянин: ежегодно планируется вводить по пять-шесть новых станций метро
21:36
Посольство РФ отвергло обвинения в причастности России к инциденту в Солсбери
21:28
Упавшая с 29-го этажа беременная кошка родила двоих котят
21:20
В Сочи осудили «граждан СССР»*, отказавшихся признать существование РФ

Сейчас читают

Будет в извинительной водолазке? Чего ждать от публичного обращения Долиной
Роль Волан-де-Морта в новом сериале может достаться темнокожей женщине
Открытая тюрьма: Кир Стармер планирует тотальное распознавание лиц в Британии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео