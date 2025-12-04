Кошка спасла семью с детьми от змеи во время отпуска на Бали

Эфирная новость 31 0

Гадюка все же смогла покусать защитницу, но ее спасли.

Фото, видео: 5-tv.ru

А теперь о неоценимой помощи, которую оказала семье домашняя кошка. Она прибилась к нашим соотечественникам, которые приехали отдыхать на Бали, а в одну из ночей, пока взрослые и дети спали, заметила в доме ядовитую змею и бросилась в драку.

Зеленую гадюку кошка Муся победила, но получила несколько сильнейших укусов. От яда распухла, в ближайших клиниках с трудом удалось найти лекарства.

И вот спустя четыре дня защитница вроде пришла в себя и, несмотря на слабость, уже пытается охотиться на ядовитых жаб и ящериц.

