Кошка спасла семью с детьми от змеи во время отпуска на Бали

А теперь о неоценимой помощи, которую оказала семье домашняя кошка. Она прибилась к нашим соотечественникам, которые приехали отдыхать на Бали, а в одну из ночей, пока взрослые и дети спали, заметила в доме ядовитую змею и бросилась в драку.

Зеленую гадюку кошка Муся победила, но получила несколько сильнейших укусов. От яда распухла, в ближайших клиниках с трудом удалось найти лекарства.

И вот спустя четыре дня защитница вроде пришла в себя и, несмотря на слабость, уже пытается охотиться на ядовитых жаб и ящериц.

