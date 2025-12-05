От благословений до большой политики: как начался визит Путина в Индию

У президента Путина сегодня началась одна из самых необычных и, наверное даже, экзотических международных поездок. Сложно вспомнить, в какой еще стране, перед приездом, портрет главы нашего государства прошел столько ритуалов, получил столько благословений и пожеланий удачи, как в Индии. И в то же время, с точки зрения политики и экономики, этот визит — один из главных в этом году, наравне с посещением Китая.

Неслучайно за визитом следят все мировые СМИ. Но мы обратили внимание на следующий момент. Британию и Индию связывают давние и весьма противоречивые отношения. И вот сегодня главный рупор королевского Туманного Альбиона, телеканал Би-Би-Си, в прямом эфире дает прилет нашего президента в Нью-Дели.

Ведь с геополитической точки зрения всем прекрасно понятно, на наших глазах завершается формирование децентрализованного многополярного мира. А связка Китай, Индия, Россия — основа для дальнейшего развития. Тему продолжит обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Авиабаза Палам — старейшая в Дели. Ил-96 российского лидера приземлился, государственный визит Владимира Путина начинается. Индийский премьер заранее приехал на авиабазу, чтобы встретить Владимира Путина. Это вообще не по протоколу. Просто лидеры наших стран — давние друзья. Трап пристыковывается к фюзеляжу, подъехали кортежи, из одного из автомобилей выходит премьер Индии Нарендра Моди. Долгое рукопожатие и дружеские объятия.

После Владимир Путин и Нарендра Моди вместе садятся в белый внедорожник, на нем уже установлены президентские штандарты России и Индии. Судя по жестам индийского премьера, о чем-то увлеченно беседуют. У лидеров по программе, пока только неформальный ужин.

По традиции в преддверии зарубежных визитов Владимир Путин дает интервью журналистам принимающей стороны. В разговоре с репортерами India Today президент сразу расставляет точки над i: именно Россия и Индия — среди немногих стран, которые сегодня по-настоящему суверенны. Простой пример: Запад давит на Нью-Дели, чтобы тот отказался от закупок наших энергоресурсов, а Индия — стоит на своем.

«И Индия, и весь мир увидели, что с Индией нельзя разговаривать так, как с ней обращались 77 лет назад. Индия — великая держава, а не английская колония, и с этим всем придется считаться. Но и потом глава индийского правительства, господин Моди — не тот человек, который поддается давлению. Индийский народ может гордиться своим лидером», — заявил Путин.

При этом сами Штаты, как торговали, так и торгуют с Россией, когда им это выгодно.

«Соединенные Штаты до сих пор покупают у нас то же самое ядерное топливо для своих атомных электростанций. Это ведь тоже топливо — уран для атомных электростанций, работающих в США. Но если США имеют право покупать у нас топливо, почему Индия должна быть лишена такого права?» — задался вопросом президент России.

Конечно, индийские репортеры задали вопрос и на самую актуальную тему — про переговоры с американцами. В Кремль приезжал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Путин подтвердил: была проделана кропотливая работа по каждому пункту плана Дональда Трампа.

«Они разбили эти 28, потом 27 пунктов на четыре пакета и предложили обсуждать вот эти четыре пакета. Но, по сути, это те же самые 27 пунктов. Где-то мы говорили о том, что «да, это можно обсуждать, а с этим мы согласиться не можем», — рассказал Владимир Путин.

Желание американцев договориться — осязаемо. А вот договороспособность Киева — под большим вопросом. Как и истинные цели Владимира Зеленского и окружения.

«Этот режим по своей ментальности действительно очень похож на неонацистский режим, потому что крайняя форма национализма и неонацизма — это почти одно и то же, это почти равные понятия. И сегодня, безусловно, все сводится к военным действиям со стороны этого режима. Но и здесь они тоже не очень-то преуспели», — отметил российский лидер.

Вопросов геополитического характера много. Спросили президента и об извечном страхе Запада, якобы Москва хочет восстановить Советский Союз. Путин ответил исчерпывающе: это бессмысленно и нецелесообразно.

«Вы должны это сказать некоторым западным газетам, которые постоянно пишут, как вы по-настоящему хотите вернуть старый Советский Союз. Потому что они все время это делают», — указала индийская журналистка.

«Я не буду им говорить. Знаете, почему? Потому что они все равно не хотят слушать то, что я говорю. Они хотят слушать только сами себя или хотят комментировать то, что я говорю, так, как им нравится», — ответил Путин.

Интервью — фундаментальное. Касается всех болевых точек в масштабах планеты: терроризм, конфликт в Газе, искусственный интеллект. Даже про вечную жизнь поговорили — вспомнили разговор Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в Пекине в сентябре о возможностях современной медицины.

«Вы считаете, достижимо ли бессмертие?» — спросили президента РФ.

«Все конечно. Только Господь вечен. Можно увеличить продолжительность жизни, сто процентов, наверняка можно. Вот 77 лет назад в Индии средняя продолжительность жизни была 31 год, а сейчас под 70 — вот медицина что делает», — указал Владимир Путин.

5 декабря у лидеров России и Индии — напряженный график, в котором точно найдется место не только большой политике, но и привычной Путину и Моди дружеской беседе.

