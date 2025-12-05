Президент Румынии наградил солдата, воевавшего за нацистов

Румыния стала очередной страной официально вставшей на путь героизации фашизма. Во время Дня национальной независимости президент наградил бывшего солдата, воевавшего в годы Второй мировой на стороне Третьего рейха, медалью за воинскую доблесть.

Причем нельзя сказать, что это было ошибочно, ведь позже в официальном канале чиновника появилось сопроводительное письмо, в адрес 107-летнего Иона Бану.

«Мужество, жертва и достоинство, с которыми он служил своей Родине, — это уроки, которые заставляют нас с уважением поклоняться ему. Благодаря таким людям мы сегодня живем в свободной, достойной, демократической и европейской Румынии», — заявил президент Никушор Дан.

«Воинской добродетелью» и «любовью к родине» румынский президент по сути назвал зверства карательных подразделений СС, в которых как раз и служил Ион Бану. В составе 13-й дивизии, он участвовал в геноциде на территории Приднестровья и Одессы, где были убиты десятки тысяч евреев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.