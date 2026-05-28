Без пенсии в старости? Какие стаж и баллы нужно проверить уже сейчас

Для получения страховых выплат в 2026 году необходим стаж и пенсионные балы

Страховая пенсия в 2026 году положена не каждому человеку, который считает, что уже достиг возраста для завершения работы. Чтобы пенсия по старости была назначена, должны одновременно совпасть три условия: пенсионный возраст, страховой стаж и пенсионные баллы.

Кому положена страховая пенсия в 2026 году? Как оформить пенсию без лишних визитов? Сколько стоят пенсионные баллы и как проверить, все ли сведения отражены на индивидуальном лицевом счете? Все это — в материале 5-tv.ru.

Кто выйдет на пенсию

Пенсионный возраст в России продолжает меняться в рамках переходного периода. В 2026-м страховая пенсия по старости назначается женщинам 1967 года рождения после достижения 59 лет и мужчинам 1962 года рождения после достижения 64 лет.

С 2028-го общий пенсионный возраст достигнет окончательных значений: женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65 лет. При этом для отдельных категорий сохраняется право на досрочную пенсию.

Оно может возникнуть, например, у педагогов, медицинских работников, многодетных матерей, работников вредных и опасных производств, а также граждан с необходимым северным стажем.

Сам по себе пенсионный возраст не означает, что пенсия будет назначена каждому. Страховая пенсия в 2026 году требует также минимального стажа и нужного количества пенсионных баллов.

Сколько нужно стажа

В 2026-м для назначения страховой пенсии по старости требуется не менее 15 лет страхового стажа. В страховой стаж входит работа и другая деятельность, за которую перечислялись страховые взносы.

При расчете права на пенсию имеют значение и отдельные социально значимые периоды, за которые начисляются пенсионные баллы.

К ним относятся срочная служба в армии, уход одного из родителей за ребенком до полутора лет, уход за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы или человеком старше 80 лет.

Проверить стаж лучше до того, как наступит пенсионный возраст. Для этого на Госуслугах можно заказать выписку из индивидуального лицевого счета.

В документе отражаются сведения о работе, страховых взносах и накопленных пенсионных правах. Если в выписке отсутствуют подтвержденные периоды, необходимо обратиться за уточнением сведений и представить документы.

Сколько нужно баллов

Пенсионные баллы официально называются индивидуальными пенсионными коэффициентами (ИПК). В 2026-м для назначения страховой пенсии необходимо накопить не менее 30 ИПК.

Пенсионные баллы формируются за официальную работу, если за человека поступают страховые взносы. Чем выше официальный заработок и сумма взносов, тем больше пенсионных баллов может быть учтено. За один год работы можно получить не более десяти ИПК.

Пенсионные баллы начисляются и за отдельные нестраховые периоды. За один год срочной службы по призыву положено 1,8 ИПК. Столько же начисляется за год ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы или человеком, достигшим 80 лет.

За год ухода одного из родителей за первым ребенком до полутора лет начисляется 1,8 ИПК, за вторым — 3,6 ИПК, за третьим или четвертым — 5,4 ИПК.

Поэтому перед тем, как оформить пенсию, важно проверить не только записи о работе, но и сведения о периодах ухода или службы, если они относятся к вашей ситуации.

Как считают пенсию

Размер выплаты зависит от того, сколько пенсионных баллов накопил человек к моменту назначения пенсии. Страховая пенсия в 2026 году рассчитывается из стоимости всех накопленных ИПК и фиксированной выплаты.

С 1 января 2026 года один пенсионный коэффициент стоит 156 рублей 76 копеек. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 9584 рубля 69 копеек.

Расчет выглядит так: пенсионные баллы умножают на стоимость одного ИПК, после чего к результату добавляют фиксированную выплату.

Например, если человек накопил 100 ИПК, стоимость баллов составит 15 676 рублей. С учетом фиксированной выплаты страховая пенсия составит 25 260 рублей 69 копеек в месяц без учета возможных повышений.

Фиксированная выплата может быть увеличена в предусмотренных законом случаях. Повышение возможно, например, для пенсионеров старше 80 лет, граждан с иждивенцами, людей с необходимым северным стажем и неработающих пенсионеров, которые не менее 30 лет трудились в сельском хозяйстве.

Если условий не хватает

Если пенсионный возраст наступил, но человек не накопил 15 лет стажа или 30 пенсионных баллов, страховая пенсия по старости ему не назначается до выполнения необходимых условий.

В такой ситуации человек может продолжить официально работать и формировать пенсионные баллы и стаж. Закон также предусматривает добровольные взносы по обязательному пенсионному страхованию, которые позволяют формировать страховой стаж и ИПК. Заявление о вступлении в добровольные правоотношения подается в Социальный фонд России, в том числе через Госуслуги.

В 2026-м минимальный добровольный взнос по обязательному пенсионному страхованию составляет 71 525 рублей 52 копейки. Конкретный результат по стажу и пенсионным баллам зависит от размера платежа и периода участия, поэтому перед уплатой нужно уточнить расчет в Социальном фонде России.

Если право на страховую пенсию не возникнет, может быть назначена социальная пенсия по старости. Она выплачивается на пять лет позже страховой. В 2026-м возраст назначения социальной пенсии составляет 64 года для женщин и 69 лет для мужчин.

Как оформить пенсию

Как оформить пенсию в 2026-м? Заявление о назначении страховой пенсии по старости можно подать не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста. Сделать это можно через Госуслуги, в клиентской службе Социального фонда России или в многофункциональном центре.

Если заявление подается через Госуслуги, документы, которые подтверждают личность, возраст и гражданство, отдельно представлять не требуется: эти сведения проверяются в рамках межведомственного взаимодействия.

При оформлении пенсии могут понадобиться документы, подтверждающие стаж и обстоятельства, влияющие на размер выплаты. Это могут быть трудовая книжка, военный билет, архивные справки, трудовые договоры, справки о заработке и свидетельства о рождении детей.

Перед тем как оформить пенсию, необходимо заказать выписку из индивидуального лицевого счета и проверить, отражены ли в ней стаж и пенсионные баллы. Если сведений недостаточно, документы можно представить в Социальный фонд России. Когда недостающие подтверждения переданы в установленный срок, их учитывают при рассмотрении права на пенсию.

Когда будет решение

Заявление о назначении страховой пенсии обычно рассматривается в течение десяти рабочих дней после приема всех необходимых документов. Если сведения требуют дополнительной проверки или запросов, рассмотрение может быть приостановлено на срок до трех месяцев.

В отдельных случаях страховая пенсия по старости назначается без заявления. Например, это возможно для граждан, которые уже получают страховую пенсию по инвалидности, достигли нужного пенсионного возраста, имеют не менее 15 лет стажа и не менее 30 ИПК.

Для граждан России на Госуслугах доступно электронное оформление страховой пенсии по старости. За месяц до наступления пенсионного возраста Социальный фонд России может направить уведомление, после чего гражданин проверяет сведения индивидуального лицевого счета и подает заявление в электронном виде.

После назначения пенсии нужно выбрать способ доставки выплаты: на банковский счет или через организацию почтовой связи.

Что проверить заранее

Страховая пенсия в 2026 году зависит от данных, которые отражены на индивидуальном лицевом счете. Поэтому проверку лучше проводить до достижения пенсионного возраста, а не в день подачи заявления.

Сначала закажите выписку на Госуслугах и посмотрите, указан ли весь официальный стаж. Затем проверьте количество ИПК: пенсионные баллы должны учитывать не только периоды работы, но и подтвержденные социально значимые периоды, если они были в вашей жизни. Если сведений не хватает, подготовьте документы и обратитесь в Социальный фонд России для уточнения данных.

Пенсия формируется по четким правилам. В 2026-м для страховой выплаты по старости нужны пенсионный возраст, минимум 15 лет стажа и минимум 30 пенсионных баллов. Зная эти условия заранее, человек может вовремя проверить документы, понять ориентировочный размер выплаты и без лишних задержек оформить пенсию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.