Пытки вместо помощи: как черные рехабы превращали зависимых в узников

Теперь еще об одной крупной афере, которая еще пару недель назад выглядела как единичное мошенничество, а сегодня стало понятно, что это большой обман в масштабах всей страны. Речь о десятках реабилитационных центров, которые открыты во многих регионах, называют себя рехабами, обещают вылечить алко- и наркозависимых.

На самом деле все эти диспансеры больше напоминают передержки, где ни врачей, ни психологов. Зато пациентов унижают, издеваются над ними. Очередные два центра закрыли сегодня в Подмосковье. Репортаж корреспондента «Известий» Александра Морозова.

Элитный рехаб, а по сути — дорогостоящая пыточная, скрывалась в типичном подмосковном особняке. Светлая гостиная, мягкие диваны и жесточайший распорядок, как в колонии строгого режима.

Дважды в день принудительная молитва и медитация. Любая непокорность каралась на месте.

«Стали меня обливать леденющей водой. Одну девочку при мне замотали скотчем полностью как куколку бабочки, и рот заклеили, она лежала на полу трое суток», — заявила пострадавшая Елена (имя изменено. — Прим. Ред.).

Вместо обещанного восстановлени — унижения и постоянное насилие. Те, кому удалось вырваться из этого «концлагеря», с ужасом вспоминают изощренные пытки бессонницей и голодом.

Сына Натальи регулярно избивали в подвальном карцере. О происходящем кошмаре она узнала из социальных сетей. За короткий срок молодой мужчина похудел почти вдвое.

«Сын, конечно, кинулся, обнимает, целует нас, плачет, тихо-тихо, спокойно все. Били палками внизу три консультанта, как они называют себя. Был у них старший дома, это вообще как тюрьма получается. Они всю ночь кричали: «Мамочка, помогите!» — рассказала мать пострадавшего.

Основал это учреждение бывший осужденный наркодилер Максим Антонов. Клиентам он обещал разорвать оковы зависимостей, но в итоге приковывал своих узников к деревянным койкам. Главное, чтобы родственники не прекращали платить.

Рехаб Антонова позиционировался как элитная реабилитация. На сайте — многочисленные видео, на которых сам владелец в обнимку со звездами шоу-бизнеса. Тимати, Нилетто, рэпер Птаха. Сейчас они объясняют: мол, Антонов подходил с обычной просьбой — сделать фото и передать привет.

И такой грязный пиар работал: несмотря на внушительный ценник, под сто тысяч рублей, филиалы сети были забиты под завязку.

На подопечных тратили копейки, а львиную долю черной налички Антонов с супругой тратили на элитные иномарки и дорогие курорты.

«Помимо тех, кто действительно хочет помочь своим пациентам, есть и те, кого скорее можно назвать передержкой, где пациенты не получают профильную помощь, достаточно низкий уровень специалистов», — объяснила зампред правления Национального антинаркотического союза Алина Рудакова.

По стране сотни подобных «рехабов», где под красивой вывеской творится средневековый ужас.

Сегодня же силовики взяли штурмом частный центр «Неугасимая надежда». На его странице — десятки трогательных видео. Семейная атмосфера, заботливые кураторы. А за кадром — переломанные ребра. Руководил «домом страданий» Виталий Сережкин.

Владельцы и кураторы черных рехабов уже задержаны и дают показания. Волна проверок началась после скандального дела Анны Хоботовой, чья сеть охватывала сразу четыре региона. Детей там били и, по некоторым данным, насиловали. Очевидно, что и нынешние задержания не станут последними.

