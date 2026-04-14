Старая новая схема: аферисты вымогают деньги под видом газовщиков

Эфирная новость 44 0

Данный способ мошенничества вновь становится распространенным в сезон проверок оборудования.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Аферисты вымогают у россиян деньги под видом газовщиков

Коммунальными авариями заинтересовались мошенники. Они активно фиксируют утечки газа в квартирах россиян.

Аферисты под видом газовщиков предлагают оперативно решить несуществующую проблему за круглую сумму. Также навязывают покупку нового оборудования вместо якобы испорченного.

Сейчас действительно проходят массовые проверки в многоквартирных домах. Однако настоящие специалисты никогда не берут оплату на месте. Все услуги оплачиваются через квитанции.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Артем Жадеев назвал пять типичных фраз, которые с высокой вероятностью указывают на мошеннические действия. По его словам, анализ обращений граждан в банки и правоохранительные органы в 2026 году позволил выделить ряд формулировок.

Во всех случаях рекомендуется прекращать общение и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.25
-0.72 89.14
-0.87
