Не первый проступок: подросток сбросил статуэтку с балкона и убил туристку

Дарья Орлова
Ответственность теперь хотят возложить не только на ребенка.

Фото: www.globallookpress.com/Marijan Murat

В Италии подросток сбросил статуэтку с балкона и убил туристку

В Италии продолжают разбираться в обстоятельствах гибели 30-летней туристки Кьяры Жаконис, которая умерла после удара предметом, упавшим на нее с высоты в центре Неаполя. Как сообщило издание Daily Mail, смертельную травму женщине нанесла двухкилограммовая статуэтка, которую с балкона третьего этажа сбросил 13-летний мальчик.

Трагедия произошла еще в 2024 году. Кьяра приехала в город вместе с возлюбленным, чтобы отпраздновать день рождения. От удара по голове женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму. Спасти ее врачам не удалось — пострадавшая умерла в больнице.

Во время расследования выяснилось, что это был не первый опасный поступок подростка. По данным следствия, ранее он уже бросал с балкона различные предметы, в том числе пульт дистанционного управления и планшет.

После изучения обстоятельств инцидента прокуратура предъявила обвинения родителям мальчика. Следствие считает, что супруги не обеспечили должный контроль за ребенком, что и привело к трагическим последствиям. Им вменяют непредумышленное убийство.

Сами родители вину не признают. Они настаивают, что статуэтка им не принадлежала, и отвергают обвинения в халатности.

Предварительное слушание по делу назначено на 26 июня 2026 года. Суду предстоит решить, несут ли родители уголовную ответственность за действия сына и кто именно виновен в гибели туристки.

