Ключевая ставка пошла вниз: кредиты, ипотека и цены — как изменится жизнь россиян
Центробанк 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку на 0,5%. Теперь с 15% она опустилась до 14,5% годовых.
Как снижение ключевой ставки повлияет на жизнь россиян? Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала экономист и директор Института экономики и финансов Государственного университета управления Галина Сорокина.
Почему ЦБ снижает ключевую ставку и что это значит для экономики России
В Банке России объяснили свое решение тем, что динамика внутреннего спроса уже примерно соответствует возможностям расширения предложения.
Иными словами, россияне и компании хотят купить примерно столько товаров и услуг, сколько экономика способна реально произвести.
Однако устойчивый рост цен пока не замедлился.
«Накопленная жесткость денежно-кредитной политики, по нашему прогнозу, вернет инфляцию к 4% в ее устойчивой части уже во второй половине текущего года. Прогноз на этот год, прогноз инфляции на этот год мы сохранили без изменений на уровне 4,5–5,5%», — сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 24 апреля.
Экономическая активность замедляется, существенно возросли проинфляционные риски.
«В этих условиях от нас требуется более осторожный и взвешенный подход при принятии решений, с учетом чего мы немного повысили прогноз средней ключевой ставки на этот год до 14–14,5%», — добавила Набиуллина.
По данным ЦБ РФ, в I квартале 2026 года российская экономика замедлилась. При этом экономика возвращается к росту, а признаков переохлаждения нет.
Ключевые параметры прогноза Центробанка:
- Коридор прогноза средней ключевой ставки до конца 2026 года сужен до 14–14,5%;
- Расширен коридор прогноза по средней ключевой ставке на 2027 год — с 8–9% до 8–10%;
- Повышен прогноз цены барреля нефти для налогообложения в 2026 году с 45 до 65 долларов;
- Ожидания инфляции сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать ее устойчивому замедлению;
- Тенденция на замедление роста потребительского спроса сохранилась, несмотря на некоторое оживление в марте.
Как снижение ключевой ставки отражается на жизни россиян
На рынке труда наблюдается снижение напряженности. Доля предприятий, отмечающих дефицит кадров, продолжает уменьшаться и достигла минимального значения с середины 2023 года.
При этом сохраняются два важных тренда:
- Безработица остается на историческом минимуме;
- Рост зарплат опережает рост производительности труда.
В то же время компании планируют более умеренное повышение зарплат в 2026 году по сравнению с периодом 2023–2025 годов.
Как снижение ставки отразится на вкладах и кредитах
«Банки, конечно, начинают снижать процентные ставки по вкладам быстрее, чем Центробанк, но все равно они остаются выше, значительно выше, чем инфляция», — прокомментировала ситуацию экономист Сорокина.
Для вкладчиков ситуация складывается благоприятно:
- Доходность депозитов остается значительно выше уровня инфляции;
- Люди предпочитают копить деньги, а не тратить — склонность к сбережениям сейчас высока.
Для заемщиков картина менее оптимистична:
- Кредиты пока не станут заметно дешевле: при текущих темпах снижения ключевой ставки их стоимость останется высокой;
- Ипотечные ставки вряд ли опустятся ниже 16% к концу года;
- Кредиты по-прежнему остаются дорогими, даже несмотря на улучшение ставки некоторыми банками сразу после решения ЦБ.
Как снижение ключевой ставки отразится на ценах
«Мы можем ожидать вряд ли быстрого снижения инфляции. А даже если инфляция сильно начнет снижаться, то она будет снижаться только на те товары, которые, в принципе, ввозятся из-за рубежа, потому что у нас рубль укрепляется», — подчеркнула экономист Сорокина.
Сценарии изменения цен сейчас следующие:
- Быстрое снижение инфляции маловероятно;
- Если цены начнут падать, то в первую очередь это коснется импортных товаров — из-за укрепления рубля;
- Внутреннее производство может замедляться, так как доля зарубежных товаров на рынке ограничена — в основном это поставки из Китая.
Снижение инфляции связано и со стремлением россиян откладывать деньги. Граждане с накоплениями могут выгодно размещать их на депозитах — доходность вкладов порой выше, чем от инвестиций.
Ожидается ли дальнейшее снижение ключевой ставки
Регулятор оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях — решение будет зависеть от устойчивости замедления инфляции.
«Пауза возможна всегда. И наш сигнал о целесообразности рассмотрения, он предполагает паузы. И все будет зависеть от данных, поэтому даже при направленности сигнала в сторону умеренно-мягкого сигнала пауза возможна», — подчеркнула Набиуллина в ходе пресс-конференции.
При этом ключевая ставка может и опуститься до 8–9% и стабилизироваться на этом уровне к 2027 году.
«Как говорится, ставки на повышение ставки я делать не буду. По одной причине — что инфляция, в принципе, снижается», — высказала свое мнение экономист Сорокина.
Читайте также
