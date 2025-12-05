Частое употребление кофе может повлиять на глубину и продолжительность сна

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Ученые изучали долгосрочное влияние напитка на организм.

Как влияет кофе на организм человека

Фото: 5-tv.ru

JP: частое употребление кофе сокращает продолжительность сна и делает его глубже

Регулярное потребление кофе может сокращать длительность сна, но при этом делает его глубже и более качественным. К такому выводу пришли исследователи Университета Цюриха, работа которых опубликована в Journal of Psychopharmacology.

Кофеин остается самым распространенным психостимулятором. В среднем житель Европы ежедневно употребляет от 86 до 263 мг вещества (примерно 1–3 чашки кофе). Чтобы изучить долгосрочное влияние напитка на сон, ученые проанализировали данные двух масштабных источников.

Первая база, UK Biobank, включала информацию о кофеиновых привычках 485 тысяч человек. Вторая — швейцарская HypnoLaus — содержала результаты ночной полисомнографии 1702 добровольцев, позволяющей оценить длительность сна и его электрическую активность.

Участников разделили на группы по уровню потребления кофеина — умеренное (до трех напитков) и высокое (четыре и более). Чтобы минимизировать влияние внешних факторов, исследователи использовали менделевскую рандомизацию и подбор статистических двойников по возрасту, весу и социальным параметрам.

Результаты показали, что любители четырех и более чашек кофе спят в среднем на 11–13 минут меньше. Однако электроэнцефалография выявила усиление дельта-активности — медленных волн, характеризующих фазу глубокого сна.

По мнению авторов работы, это свидетельствует о способности мозга компенсировать небольшое сокращение сна за счет увеличения его глубины и восстановительного потенциала.

