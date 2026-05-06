Свет против сахара: ученые нашли неожиданный способ помочь диабетикам

Дарья Орлова
Оказалось, привычное освещение может влиять на обмен веществ сильнее, чем кажется.

Дневной свет помогает контролировать сахар при диабете

Естественное освещение может играть важную роль в контроле уровня сахара у людей с диабетом второго типа — к такому выводу пришли ученые по итогам нового исследования. Специалисты выяснили, что обычный дневной свет способен оказывать заметное влияние на обменные процессы и общее состояние организма у пациентов.

В эксперименте приняли участие 13 человек с диагностированным диабетом второго типа. Их разделили на две группы: одни находились в условиях с естественным дневным освещением, другие — при искусственном свете, приближенном к офисному.

При этом исследователи строго контролировали питание участников, их физическую активность, режим сна и прием лекарств, чтобы исключить влияние сторонних факторов. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell Metabolism.

В результате наблюдений выяснилось, что у участников, находившихся при естественном освещении, уровень глюкозы в крови дольше оставался в пределах нормы. Кроме того, их организм активнее использовал жиры как источник энергии, что указывает на более гибкую и эффективную работу метаболизма.

Отдельное внимание ученые уделили влиянию света на биологические ритмы. Было установлено, что дневное освещение помогает регулировать выработку мелатонина в вечерние часы, а это напрямую связано с качеством сна и общим состоянием организма.

Авторы исследования пришли к выводу, что регулярное пребывание при естественном дневном свете может стать дополнительным фактором поддержки метаболического здоровья и контроля заболевания у людей с диабетом второго типа.

Свет против сахара: ученые нашли неожиданный способ помочь диабетикам
