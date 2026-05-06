Свет против сахара: ученые нашли неожиданный способ помочь диабетикам

Дневной свет помогает контролировать сахар при диабете

Естественное освещение может играть важную роль в контроле уровня сахара у людей с диабетом второго типа — к такому выводу пришли ученые по итогам нового исследования. Специалисты выяснили, что обычный дневной свет способен оказывать заметное влияние на обменные процессы и общее состояние организма у пациентов.

В эксперименте приняли участие 13 человек с диагностированным диабетом второго типа. Их разделили на две группы: одни находились в условиях с естественным дневным освещением, другие — при искусственном свете, приближенном к офисному.

При этом исследователи строго контролировали питание участников, их физическую активность, режим сна и прием лекарств, чтобы исключить влияние сторонних факторов. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell Metabolism.

В результате наблюдений выяснилось, что у участников, находившихся при естественном освещении, уровень глюкозы в крови дольше оставался в пределах нормы. Кроме того, их организм активнее использовал жиры как источник энергии, что указывает на более гибкую и эффективную работу метаболизма.

Отдельное внимание ученые уделили влиянию света на биологические ритмы. Было установлено, что дневное освещение помогает регулировать выработку мелатонина в вечерние часы, а это напрямую связано с качеством сна и общим состоянием организма.

Авторы исследования пришли к выводу, что регулярное пребывание при естественном дневном свете может стать дополнительным фактором поддержки метаболического здоровья и контроля заболевания у людей с диабетом второго типа.

