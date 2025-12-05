Рэпера ICEGERGERT оштрафовали на 2 тысячи рублей

Рэпера ICEGERGERT (Георгий Гергерт. - Прим. ред.) оштрафовали на две тысячи рублей за выкрик «Жизнь ворам»* во время концерта 26 октября. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Поводом для разбирательства стал инцидент на выступлении, где артист публично использовал лозунг, связанный с движением АУЕ*.

Ранее уточнялось, что производство по делу было открыто по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ — за пропаганду или публичную демонстрацию символики экстремистских организаций. Музыкант признал вину, ему грозил административный арест до 15 суток.

Позже ICEGERGERT публично принес извинения, отметив, что был нетрезв и не отдавал отчета своим словам.

«Я не поддерживаю никакие запрещенные организации на территории России. Я люблю свою страну и открыто заявляю об этом на всех своих концертах и публичных мероприятиях. Я ошибся», — говорил исполнитель.

Это не первый раз, когда правоохранители обращают внимание на творчество исполнителя. Летом его песни уже проверялись на предмет возможной пропаганды экстремизма, нацизма и употребления наркотических веществ.

* — Движение «АУЕ» признано экстремистским и запрещено в РФ