Раздели и изрезали ножом: в Екатеринбурге жестоко избили 17-летнюю школьницу

Дарья Орлова
Расправу устроили двое юношей.

В Екатеринбурге избили школьницу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Екатеринбургские подростки подозреваются в попытке убийства сверстницы

В Екатеринбурге двое подростков 16 и 17 лет жестоко расправились со своей 17-летней знакомой, избив ее и сняв происходящее на видео. О возбуждении уголовного дела в отношении нападавших сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером неподалеку от многоэтажки на улице Малышева — там подростки, испытывая к девушке личную неприязнь, избили ее. Происходящее было снято на телефон. Позднее пострадавшую госпитализировали.

После обнаружения девушки следственная группа провела детальный осмотр места, опросила очевидцев и назначила ряд экспертиз, включая судебно-психиатрические в отношении подозреваемых. Одной из рассматриваемых следствием версий стала конфликтная ситуация, связанная с кражей наркотических веществ.

Личности юношей оперативникам удалось установить быстро, их задержали. У одного изъяли смартфон, где находилась видеозапись жестокой расправы. Видео позже разошлось по соцсетям. На кадрах видно, что подростки раздели девушку и нанесли ей ранения ножом.

Обоим предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Суд отправил задержанных под стражу. В свердловском МВД сообщили, что сейчас проверяется их возможная причастность к другим преступлениям.

