«Учительница месяца» много лет совращала и насиловала ученика

Учительница месяца годами совращала и насиловала ученика в США

В США начался судебный процесс над 30-летней Никки Бэрд, бывшей учительницей рисования, которую обвиняют в продолжительных сексуальных отношениях с несовершеннолетним учеником. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Бэрд, которая ранее была удостоена звания «учительница месяца», целенаправленно «обрабатывала» подростка, начиная со средней школы.

Отношения начались с дополнительных занятий и личных записок, постепенно перерастая в физический контакт. К моменту окончания учеником последнего класса, учительница уже открыто целовала его, просила «трогать» ее и регулярно встречалась с ним после уроков.

Кульминацией стало событие в ночь после выпускного, когда Бэрд уговорила ученика заняться с ней сексом в машине, заявив, что «теперь ему ничего не грозит». После этого они продолжали встречаться несколько раз в неделю. Учительница также отправляла юноше свои откровенные фото, часть из которых он сохранил как улики.

В самой школе обратили внимание на странную связь еще в 2023 году, но расследование началось только в мае 2024 года после анонимного сообщения в социальных сетях.

Никки Бэрд сама явилась в полицию и первоначально заявила, что «перешла черту» только после окончания учеником школы. Однако позже она полностью признала свою вину.

Сейчас бывшая учительница находится на свободе под залогом в 50 тысяч долларов. Следующее заседание по ее делу назначено на 19 декабря. Ей грозит от 3 до 20 лет лишения свободы.

