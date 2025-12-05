«Присмотрим за ними»: Долина заявила о слежке за семьей и угрозах от мошенников

Лариса Долина заявила о слежке за семьей и угрозах от мошенников

Народная артистка России Лариса Долина заявила в эфире федерального канала, что мошенники, убедившие ее продать квартиру в центре Москвы, следили за ней и ее семьей и даже присылали завуалированные угрозы.

«Они следили не только за мной, но и за моими детьми. Вот, например, такая скрытая угроза. Мои девочки уезжают на дачу, на этот загородный участок. Они туда уезжают, мне звонит Князев (один из мошенников. — Прим. ред.) и говорит: «А ваши девочки сейчас на даче, да?» Я говорю: «Да». Они мне говорят: «Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними», — сказала Долина.

Артистка подчеркнула, что долго не давала комментариев, поскольку сначала была «в шоке», а затем подписала обязательство о неразглашении в рамках судебных процедур.

Ее директор Сергей Пудовкин пояснил, что певица физически не могла отвечать на вопросы прессы из-за плотного графика. Он отметил, что общественная критика в адрес артистки резко усилилась после решения суда.

Согласно опросу, проведенному Lenta.Ru, 95% респондентов осудили Долину, считая, что на момент сделки жилье ей уже не принадлежало.

В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил встречные иски певицы и покупательницы Полины Лурье, взыскав в пользу Долиной более 69 миллионов рублей. Позже апелляция оставила это решение в силе, а Мосгорсуд подтвердил право собственности на квартиру за певицей, ее дочерью и внучкой. Жалоба Лурье в кассации также была отклонена.

