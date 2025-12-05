В Подмосковье женщина заплатила любовнику за убийство мужа деньгами «Банка приколов»
Суд назначил ей 17 лет колонии строгого режима.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Женщина заплатила любовнику за убийство мужа деньгами Банка приколов
В Московском областном суде вынесли приговор жительнице Подмосковья Виорике Кондратюк, которая организовала убийство собственного мужа и попыталась расплатиться за преступление фальшивыми купюрами «Банка приколов». Об этом говорится в репортаже корреспондента РЕН ТВ.
По данным следствия, женщина пообещала своему любовнику Ринату Кажгалиеву два миллиона рублей за исполнение убийства. Она заранее подготовила план: сообщила, когда муж будет один дома, и спрятала «гонорар» под лестницей в подъезде. В квартире жертве нанесли два удара обухом топора и удар ножом в шею.
Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий пояснила, что после нападения обвиняемый забрал оставленные деньги и попытался скрыться. Благодаря оперативным действиям его удалось задержать, а затем — и организатора преступления.
Кажгалиев признавался, что узнал о поддельной оплате только на допросе. После убийства он уехал в другой город и скрывался на съемной квартире.
Соседи Кондратюк были шокированы: семья казалась благополучной, супруги прожили вместе около десяти лет, воспитывали двух дочерей и, по словам знакомых, не демонстрировали конфликтов.
После гибели отца и ареста матери девочек взяла под опеку бабушка. Когда Виорика Кондратюк выйдет из колонии спустя 17 лет, дочери, вероятно, уже не смогут ее узнать.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?