В Подмосковье женщина заплатила любовнику за убийство мужа деньгами «Банка приколов»

|
Суд назначил ей 17 лет колонии строгого режима.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Московском областном суде вынесли приговор жительнице Подмосковья Виорике Кондратюк, которая организовала убийство собственного мужа и попыталась расплатиться за преступление фальшивыми купюрами «Банка приколов». Об этом говорится в репортаже корреспондента РЕН ТВ.

По данным следствия, женщина пообещала своему любовнику Ринату Кажгалиеву два миллиона рублей за исполнение убийства. Она заранее подготовила план: сообщила, когда муж будет один дома, и спрятала «гонорар» под лестницей в подъезде. В квартире жертве нанесли два удара обухом топора и удар ножом в шею.

Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий пояснила, что после нападения обвиняемый забрал оставленные деньги и попытался скрыться. Благодаря оперативным действиям его удалось задержать, а затем — и организатора преступления.

Кажгалиев признавался, что узнал о поддельной оплате только на допросе. После убийства он уехал в другой город и скрывался на съемной квартире.

Соседи Кондратюк были шокированы: семья казалась благополучной, супруги прожили вместе около десяти лет, воспитывали двух дочерей и, по словам знакомых, не демонстрировали конфликтов.

После гибели отца и ареста матери девочек взяла под опеку бабушка. Когда Виорика Кондратюк выйдет из колонии спустя 17 лет, дочери, вероятно, уже не смогут ее узнать.

