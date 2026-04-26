В Госдуме рассказали, кого ждет перерасчет пенсии в 2027 году

Заявление на увеличение выплат подавать не придется, индексация произойдет автоматически.

Кого ждет перерасчет пенсии в 2027 году

Депутат Говырин: работающим пенсионерам пересчитают выплаты в 2027 году

В 2027 году работающие пенсионеры получат перерасчет пенсий. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам на основании страховых взносов работодателей с 1 августа выплаты проиндексируют автоматически — заявление подавать не нужно.

«Для работающих пенсионеров в 2027 году сохраняется еще один канал роста выплат. После возобновления индексации с 1 января 2025 года на них снова распространяется общий порядок повышения страховых пенсий», — пояснил он.

Как отметил Говырин, сверх этого ежегодно с 1 августа проходит беззаявительный перерасчет по страховым взносам. Эти взносы за работников перечисляют компании, в которых они трудоустроены. Такой августовский перерасчет производят по трем пенсионным коэффициентам.

С 1 января 2027-го пенсию будут индексировать два раза в год. С 1 февраля размер выплат доводят до соответствия уровню инфляции за прошедший год, а с 1 апреля в расчет берут увеличение доходов бюджета Социального фонда и разницы между ростом средней зарплаты и инфляцией.

Прежде сообщалось, что работающие пенсионеры получат автоматический перерасчет пенсии после увольнения. Речь идет о гражданах, чей трудовой стаж продолжался в период заморозки индексаций с 2016 по 2024 год. Максимальная прибавка может составить до 119,5%.

Также с 1 мая автоматически увеличат (до 19 тысяч рублей) фиксированную выплату к страховой пенсии по старости россиянам, которым в апреле исполнилось 80 лет. Военнослужащим и гражданам приравненных к ним категорий с 1 октября 2026 пенсии увеличат на 4% с возможностью индексации в большую сторону.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как самостоятельно увеличить размер пенсии с помощью инвестиционных инструментов.

