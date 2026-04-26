Финансирование Украины от ЕС через кредит потребует дополнительных решений

В Киеве так радовались на этой неделе, я думал, объявят государственный праздник и всеобщий выходной. ЕС одобрил кредит в девяносто миллиардов евро. Венгрия, которая с начала года последовательно накладывала вето, отступила.

Проигравший парламентские выборы Орбан, который вот-вот передаст дела преемнику, теоретически мог дать последний бой. Но не стал. Впрочем, в финансировании Киева Венгрия и Словакия все равно участвовать не будут. И то дело. У этого займа много деталей. Во-первых, денег еще нет физически.

Так что это пока не займ, а сигнал — понятный России. Европейские страны еще должны выпустить облигации, занять у кого-то — интересно, у кого, — и передать средства Киеву.

Но, во-первых, их, скорее всего, все равно не хватит надолго, и уже в следующем году надо будет что-то придумывать заново — пророчествует The Wall Street Journal.

А во-вторых, все непросто с тратой этих денег. Закупать нужно только европейское оружие или украинское. Остальное, те же ракеты Patriot для ПВО, — по отдельному согласованию. И там еще длинный список условий, в том числе, борьба с коррупцией.

Смешно на фоне подсчета евро-копеек выглядела новость о том, что самый богатый человек Украины Ринат Ахметов, В России внесен в список террористов и экстремистов, приобрел самые дорогие апартаменты в Монако. За полмиллиарда евро. Наглядная иллюстрация того, как устроена украинская экономика: деньги приходят и быстро распихиваются по карманам. У кого они глубже — застревает больше.

С олигархом Ахметовым могли бы поспорить о прибыльности бизнеса сейчас разве что работники ТЦК, украинских военкоматов, которые берут по тридцать тысяч долларов даже с тех, у кого есть законная бронь.

На неделе — показательные задержания совсем уж обнаглевших военкомов в Харькове и Одессе, с макси-шоу, со стрельбой. Но видимость борьбы — это не победа над явлением, это работа с его имиджем.

И вот здесь — цифры, которые говорят сами за себя. По данным украинской Нацполиции: в 2022 году на сотрудников ТЦК было совершено пять нападений, в 2023 году — 38, в 2024 году — 118, в 2025 году — 341, с начала 2026 года — около тридцати пяти случаев в месяц.

В ход идут ножи, арматура, огнестрельное оружие. Трое сотрудников ТЦК погибли. Согласитесь, когда люди начинают убивать военкомов — это вопрос доверия к государству.

Отдельного внимания заслуживает скандал с киевской полицией. Когда в городе появился вооруженный стрелок, офицеры — те самые, что помогают ТЦК ловить призывников, — бросили раненых, в том числе ребенка, и разбежались. Мобилизовать — пожалуйста. Защитить — сами как-нибудь. По сути это портрет украинской государственности в одном кадре.

На этом фоне то, что транслирует Москва как центральная власть в регионы, выглядит иначе. В столице прошел масштабный форум муниципальных властей — из четырнадцати тысяч глав муниципалитетов пригласили добрую половину. Учились, обменивались опытом, получали премию «Служение» — для тех, кто работает не ради карьеры, а ради дела.

В этом году главная награда досталась директору школы и по совместительству сельскому депутату, который вслед за сыном ушел на СВО и вернулся. Среди участников в принципе много ветеранов. Настрой боевой. Продолжают, но уже не службу, а служение.

«То, что победа будет за нами, никто не сомневается, я думаю, что и враг уже тоже», — заявил председатель городской Думы Нижнего Новгорода, полковник, ветеран СВО Евгений Чинцов.

«Ну да, там просто думают, как это все оформить. Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили», — согласился президент России Владимир Путина.

