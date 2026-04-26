Армия России продвигается в Донбассе, несмотря на миф о поясе крепостей ВСУ

Собственно, то, что происходит на Украине, та поддержка, которую оказывает Евросоюз, — все сводится к одному: максимально долго мешать России достигать своих целей. Уже давно никто и не заикается, что Украина должна победить.

Только говорят, выстоять, не развалиться до переговоров, которые, как мы уже поняли из выступлений европейцев, хотят максимально отсрочить. Ну насколько получится. На этой неделе европейцы оплатили еще два года боевых действий.

Сам Зеленский набивает себе и ВСУ цену, бегает по Европе и уверяет, что на него теперь еще и Америка давит: мол, уходи по-хорошему из ДНР и из ЛНР, а он вроде как мировому гегемону говорит: «Нет, на это я пойти не могу».

Что тут бросается в глаза? Ну, во-первых, с Луганской земли ВСУ уже не могут уйти, потому что их оттуда выбили. Вся территория ЛНР освобождена. А во-вторых, упираясь там, Киев потихоньку теряет территорию и на других участках — в Харьковской области, в Сумской.

Для убеждения украинцев, что они еще два года могут продержаться на Донбассе, западные СМИ начали активно раскручивать легенду про «пояс крепостей» — мол, Константиновка, Славянск, Краматорск, Дружковка, где окопались ВСУ и где российская армия, как уверяют их «эксперты», застрянет еще на два года. Проводят аналогии: это как линия Мажино, это как линия Маннергейма.

Замечу: линию Мажино обошли с тыла — за несколько недель. Маннергейма взяли в лоб — за три месяца. Они бы еще немецкий восточный вал по Днепру вспомнили, прорыв которого Красной Армией закончился освобождением Киева. Понятно, почему про восточный вал не вспомнили.

Что происходит на передовой прямо сейчас — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

На кадрах, снятых дроном-наблюдателем в тумане ранним утром едут три броневика ВСУ. Два «Брэдли» и один М113 двигаются по проселочной дороге на окраине Гришино. Это не фиксация техники врага — финальный этап операции бойцов 35-й гвардейской бригады группировки «Центр», в трофейных машинах едут наши штурмовики.

«Дроны противника облетали нас стороной, так как мы были на их технике завезли мы туда 30 человек, зашли хорошо, продвинулись, заняли позиции», — рассказал врио командира взвода 35-й Гвардейской бригады группировки войск «Центр» Антон Расковалов.

Боевики ВСУ даже понять ничего не успели, пока гвардейцы «Алейской» бригады в полной выкладке высаживались на их территории, занимали заранее определенные зоны. Штурм поселка начался одновременно с нескольких сторон. До заезда в лоб на трофейной технике, наши бойцы несколько дней «накапливались» на подступах к селу.

Вновь опустился туман, работать относительно удобно, беспилотная авиация противника не видит так, как обычно.

«Подошли аккуратно, закинули гранату, пока они не пришли в себя — зашли, зачистили, на расслабоне были такие. Не ожидали», — поделился в беседе с корреспондентом «Известий» военнослужащий 35-й Гвардейской бригады группировки войск «Центр» Евгений Воросов.

Одновременно бои начались в нескольких точках поселка. Это был уже второй сюрприз для всушников и их командования.

Поселок Гришино — еще один крупный укрепрайон на пути к границам ДНР, после бегства гарнизона врага из Красноармейска, именно здесь они собирались сдерживать наше дальнейшее продвижение на запад. Строили укрепления, рыли окопы — пытались организовать очередную фортецию, которая в итоге захвачена за несколько месяцев.

Американский институт изучения войны пишет про целый пояс якобы неприступных крепостей, построенных Украиной. Славянск, Краматорск, Константиновка и Дружковка. Общая протяженность 51 километр. 11 лет здесь строились укрепления. Западные эксперты уверены, что эта преграда непреодолима. Не упоминая, что раньше они писали то же самое про Бахмут, теперь уже официально Артемовск, и Покровск — как раз Красноармейск, в окрестностях которого накануне и появились наши бойцы на трофейной технике.

«В последнее время стало тактикой и стратегией вооруженных сил России, когда кольцо берется населенный пункт или оборонительный рубеж и оставляется проход для того, чтобы все-таки те, кто могут выйти, в том числе и гражданские люди, ну и те, кто желает, не желает дальше бороться с нами, уходили, и тогда мы, соответственно, бережем своих людей», — прокомментировал полковник генерального штаба в отставке Андрей Демуренко.

Против каждой крепости найдется своя тактика. Суджу и Красноармейск брали в клещи. Изолировали все дороги с помощью дронов. А потом были операция «Поток» или прорыв через туман. Военная хитрость как последний штрих.

Сегодня наши войска уже сражаются на подступах к Константиновке. Бои также в Долгой балке и в районе Ильиновки, одновременно западнее давят на Торское. Севернее огибаем район Красного Лимана, двигаясь в сторону Святогорска. Южнее — бои уже в Рай-Александровке, действуем в городской застройке. Клещи уже вырисовываются.

А с серьезными опорными пунктами врага разберутся уже наши пилоты с помощью тяжелых авиабомб. Работы впереди еще много. И ВСУ не раз предстоит пережить это неприятное чувство удивления от очередного хитрого маневра наших войск.

