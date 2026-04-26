Война в Иране: почему ставки для США становятся критическими

Конфликт с Тегераном повлиял не только на мировые рынки, но и на цены на топливо и внутреннюю политику США.

Война с Ираном создала угрозу для Трампа в год промежуточных выборов в США

Если подтвердится версия, которая сейчас выглядит как теория заговора, то выходит, что кто-то, какое-то государство или какая-то корпорация нарушил монополию на отстрел неугодных ученых. Потому что до последнего времени этим занималась лишь одна страна — Израиль, который без стеснения выкашивал ряды иранских физиков-ядерщиков, объясняя это устранением угрозы себе. Но помогло не очень. Это притормозило, но не остановило ядерную программу Тегерана.

Иначе не было бы всего того, что мы сейчас видим на Ближнем Востоке, а там — открытый военный конфликт. Второй месяц уже закончился, и исход не ясен.

Там пробка. В прямом и переносном смысле. Ормузский пролив по-прежнему в двойной блокаде. Иранский КСИР захватывает суда внутри пролива. Американский спецназ перехватывает танкеры уже на выходе — в Индийском океане. Обе стороны явно рассчитывают истощить противника. При этом, что показательно, и США, и Иран нефтью в целом обеспечены. И ожидание «кто моргнет первым» может длиться долго. Но не бесконечно.

Что происходит внутри Ирана — понять непросто: государство закрытое, информация дозированная. А вот что происходит внутри Соединенных Штатов — куда более прозрачно. Топливо дорожает. Авиакомпании режут рейсы. И самое опасное для Трампа — американцы начинают винить в высоких ценах на бензин лично его. Это не абстрактное недовольство. Это голоса на выборах в промежуточный год.

Трамп пытается держать марку, но чувствуется, что кабинет потряхивает. Министр энергетики и президент разошлись в оценках публично: будет ли топливо дешеветь в принципе.

Внезапно был уволен главнокомандующий ВМС США, причем узнал он об этом из СМИ. А флот — это главная ударная сила в данном конфликте. Не оправдал надежды?

В Пекине по крайней мере все уже поняли. Глава китайского Института американских исследований в издании ЦК Компартии Китая опубликовал зубодробительный анализ.

США сейчас на самом деле борются за существование, за существование государства в том виде, в каком мир привык его знать последние полвека. Стержень американской мощи — нефтедоллар. Система, при которой монархии Залива продают нефть за доллары, а доллары вкладывают в американский долг.

Эта система держит США на плаву, несмотря на 39 триллионов долларов внешнего долга, — цифра, от которой голова идет кругом.

Если США «провалятся» в этом конфликте — монархии Залива, потеряв веру в американский зонтик, избавятся от доллара, оставяив свою нефть при себе. А для Вашингтона это не кризис. Это обвал.

Израиль в этой ситуации занимает, конечно, отдельную позицию. Формально он подчинился воле Вашингтона: сейчас проведет переговоры с Ливаном, зачехлил пушки, но не все, и войска из Ливана не выводит. Эту параллельную политику становится все труднее объяснить даже сочувствующим. А таких все меньше.

Потому что ЦАХАЛ снова атаковал прессу — погибла журналистка Амаль Халиль, тяжело ранена ее коллега. Раньше под удар попали сразу трое, в том числе журналистка Фатима Фтуни, телеканал Al Mayadeen, партнер «Известий» в регионе.

Вряд ли Вашингтон поддерживает убийство журналистов. Как и глумление над Христом: израильские солдаты в Ливане демонстративно разрушили статую Спасителя кувалдой.

Это что? Это зачем? Чего добивается Израиль? Чего добивается Нетаньяху? Если он еще управляет страной. Потому что все чаще кажется, что он в заложниках у собственных радикалов, которые снесут кабинет и посадят самого Нетаньяху в тюрьму, как только он остановит внешнюю агрессию. Иногда войну ведут не ради победы, а потому что не могут не воевать.

В такие моменты особенно не хватает эксперта, который может обоснованно сказать, почему так и что будет дальше. Потому что в нынешних условиях это сродни пророчеству. 

26 апр
Деньги на бумаге: как устроен 90-миллиардный кредит ЕС для Украины
26 апр
Секреты, за которые платят жизнью: что скрывается за серией исчезновений ученых в США
26 апр
Токио снимает оружейные запреты, Palantir обсуждает «избранных»: тревожные совпадения эпохи
26 апр
На военных рельсах: зачем Европа начала опасный милитаристский разворот
26 апр
Жириновский предсказал ситуацию на Украине и переизбрание Трампа
25 янв
«Нас точно это не касается»: как США и Европа делили Гренландию в Давосе
20 дек
Охранники напали на съемочную группу «Известий» на тренинге коуча Ивлиевой
18 нояб
«Известия» возглавили рейтинг СМИ на платформе «Дзен» за октябрь
22 июн
Голос за кадром, душа на сцене: ушла Валентина Талызина
22 июн
Праздник света, мечты и надежды: чего ждать от «Алых парусов» в юбилейный год
