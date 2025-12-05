Жесткий шантаж и 15 клиентов в день: девочку заставляли заниматься проституцией

В Чехии девочку заставляли заниматься проституцией

В Чехии пара знакомых вынуждала несовершеннолетнюю девушку заниматься проституцией, принимая до 15 клиентов в день. Об этом сообщает idnes.cz.

Согласно материалам дела, у пострадавшей фактически не было семьи: мать длительное время не проявляла к ней интереса, а с детства главным окружением подростка была семья обвиняемых. В какой-то момент девушка сбежала из исправительного учреждения и нашла временное убежище у этих знакомых, которые, как подчеркивается, давали ей ту заботу и внимание, которых она ранее не ощущала, из-за чего она оказалась от них зависима и психологически, и финансово.

Воспользовавшись тем, что у школьницы не было другого места для жизни, 52-летний мужчина и 50-летняя женщина начали принуждать ее к сексуальным контактам за деньги с незнакомыми людьми. По данным следствия, третий фигурант регулярно отвозил несовершеннолетнюю в город Усти-над-Лабем, где за день она обслуживала до 12–15 клиентов, после чего вся выручка уходила женщине, а сама девушка могла тайно оставлять себе лишь небольшую часть полученных средств.

Со временем подросток забеременела, и родившийся ребенок, по информации издания, превратился в инструмент давления на молодую мать: малыш использовался как рычаг шантажа, чтобы сохранить контроль над девушкой и не допустить ее ухода. Уголовное дело рассматривается как эпизод эксплуатации несовершеннолетней в условиях полной личной и материальной зависимости.

На данный момент мужчина и женщина, которых считают организаторами эксплуатации, заключены под стражу, тогда как третий участник, занимавшийся перевозкой девушки, остается на свободе. Если его вина будет доказана, ему также грозит уголовное наказание, а дело может стать прецедентным примером ужесточения подхода к подобным преступлениям, связанным с принуждением несовершеннолетних к проституции и шантажом с использованием детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.