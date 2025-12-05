Главный организатор аферы с квартирой Долиной скрывается за границей

Главный фигурант крупной мошеннической схемы, в результате которой народная артистка России, певица Лариса Долина лишилась элитной квартиры, скрывается за пределами страны. Об этом 5-tv.ru сообщил близкий к ходу расследования источник.

По словам собеседника, предполагаемый организатор схемы, чья личность официально пока не установлена, находится за рубежом. Российские правоохранительные органы начали процедуру его экстрадиции. Тем временем Балашихинский городской суд вынес приговор в отношении непосредственных участников преступной группы: четверо фигурантов получили реальные сроки — от четырех до семи лет лишения свободы.

К тому же следствие установило, что весной и летом 2024 года злоумышленники, представившись сотрудниками спецслужб и финансового мониторинга, убедили Долину в необходимости участия в якобы секретной операции. Под давлением, следуя тщательно выстроенной легенде аферистов, певица перечислила 175 миллионов рублей на их счета, а после согласилась продать квартиру в Хамовниках. Жилье рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей ушло за меньшую — 112 миллионов.

Покупателем стала предприниматель Полина Лурье. На допросе она заявила о себе, как о добросовестном приобретателе. По ее словам, она искала жилье после развода и вышла на объявление через онлайн-площадку. Лурье отметила, что при встрече Долина выглядела абсолютно спокойно, а риелтор отказался собирать справки из ПНД (психоневрологического диспансера), заявив, что требовать такие документы у народной артистки — «глупость».

Однако после завершения сделки певица перестала выходить на связь, а покупателю начали поступать угрозы. В итоге суд вернул Долиной право собственности, оставив Лурье без квартиры и без уплаченных 112 миллионов рублей.

Исполнителями аферы оказались так называемые «дропы» — курьеры, занимавшиеся получением и выводом средств. Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев получили по семь лет колонии общего режима. Артур Каменецкий отправлен в колонию строгого режима на тот же срок. Самому молодому участнику, Андрею Основе, суд назначил четыре года общего режима. Также всем фигурантам назначены штрафы.

При этом главного организатора схемы пока найти не удалось, и он по-прежнему числится в розыске.

