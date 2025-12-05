Во Франции сообщили о бегстве Макрона от службы безопасности КНР

Президент Франции Эммануэль Макрон убежал от охранявших его сотрудников службы безопасности КНР в ходе государственного визита в страну. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Такое решение он принял, чтобы пообщаться с толпой студентов. При этом Макрон улыбался в процессе. Поступок французского лидера показался необычным работникам службы безопасности КНР и даже удивил их.

«В последний день своего государственного визита в Китай президент Макрон воспользовался возможностью пообщаться с публикой у Сычуаньского университета в Чэнду. Эта неожиданная и необычная для Китая встреча удивила службу безопасности принимающей стороны», — отмечается в публикации.

До этого, 30 ноября, стало известно, что французский солдат покинул сцену, когда Макрон говорил о введении добровольной военной службы, дополняющей существующую армию. На кадрах было видно, как боец, стоящий за спиной французского лидера, резко ушел.

Ранее 5-tv.ru писал, что Макрон держит главу киевского режима Владимира Зеленского на расстоянии стола.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.