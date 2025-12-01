Зеленский сейчас пытается заручиться европейской поддержкой. Сегодня он встретился с одним из главных своих покровителей — президентом Франции Макроном. В Париже они обсуждали детали потенциального мирного соглашения. При этом в Евросоюзе демонстрируют, что на самом деле никакого урегулирования украинского конфликта не хотят. Министры обороны в Брюсселе в эти минуты согласовывают новые оружейные поставки Киеву. Воинственные заявления европейских чиновников собрал обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

Чего Макрону не занимать, так это протокольных объятий: их-то он еще готов раздавать щедро, сзади похлопывая. Но разве эти прикосновения уже не должны быть на вытянутых руках? Украина — как самый токсичный актив Европы. Кто-нибудь может припомнить, настолько длинный стол в Елисейском дворце? А эти таблички напротив друг друга — Франция, вероятно, из последних сил пытается не забыть, с кем ей приходится иметь дело.

Никаких прорывов, никаких подписанных пакетов Париж сегодня пока не обещает. Официальная программа — почти нулевая по содержанию. И ближе не подойди, и отдаляться не получается. Все повязаны.

«Мы хотим мира, но не мира, который был бы капитуляцией», — заявил французский лидер.

Макрон очерчивает всю ту же красную линию, хотя единственное место, где она должна, по идее, проходить — между Украиной и самой Европой. В Польше — в самом преданном союзнике Киева — впервые антиукраинский протест против злоупотреблений Банковой.

Коррупционные дела множатся, фронт рушится, общественная поддержка падает, деньги утекают не только в «золотые унитазы» ближайшего окружения Зеленского, а уже прямиком в его офис. «Украинская правда» разузнала, какую получасовую истерику закатил Ермак перед отставкой: до последнего пытался устранить НАБУ и хотел еще расквитаться с СБУшниками, что не приструнили своих же доморощенных борцов с коррупцией.

И как же некрасиво теперь выходит: Брюссель все равно продолжает подкидывать дровишек в топку войны, прожигая, вероятно, совсем последние деньги своих налогоплательщиков. Да и те — в пользу американского ВПК.

«Я объявляю сегодня о новом пакете поддержки в размере 250 миллионов евро. Мы сделаем это в рамках программы „PURL“ — инициативы по поставкам американского оружия», — заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

И никого не смущает, что дипломаты уже заседают рядом с военными. Министры обороны и иностранных дел ритуально говорят о «новых инструментах поддержки».

«Разумеется, не секрет, что необходимо еще более активное участие Европы в финансовой поддержке Украины», — сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Реальность же такова, что боеприпасы закончились, собственные бюджеты иссякли. Все, что им остается — это самим именно что воровать замороженные российские активы.

«Мы четко заявляем, что необходимо использовать все возможные средства», — отметил госсекретарь в Федеральном министерстве обороны Германии Себастьян Хартманн.

Но как это сделать без последствий, если сама Бельгия, где хранится большая часть средств, бьет по рукам — так ни в коем случае делать не нужно.

Европейцы и сами сейчас в незавидном положении, в режиме этакого когнитивного диссонанса: и воевать больше не могут, и завершать никак нельзя. Любой намек на то, что они устали и сдаются, равносилен еврокапитуляции.

В разгар мирных переговоров НАТО все равно устами своих адмиралов твердит о наращивании группировок, антироссийском слаживании и возможности нанесения упреждающего удара. На деле же не могут справиться и с рядовыми беспилотниками и своими военными базами. На что у них действительно хватает ресурсов — так это на церемониальные речи.

Кая Каллас старается в этом смысле больше всех. И что-то подсказывает, что весь этот набор слов уже навряд ли ляжет хоть в какой-нибудь план. И вряд ли подбодрит самого Зеленского: как приехал с пустыми руками, так и уедет — или ни с чем, или с совсем уже черной меткой, учитывая, какой ежедневный разнос ему стали устраивать в европейской прессе, отражающей непубличные европейские настроения — заметно подпортившиеся.

