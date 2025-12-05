Ушаков заявил об отсутствии сигналов по возможному саммиту РФ и США

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

При необходимости его можно согласовать очень быстро.

РФ не получала сигналов о возможном саммите России и США

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ушаков: РФ не получала сигналов о возможном саммите России и США

Российская сторона пока не получала сигналов о возможном проведении нового российско-американского саммита от США. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

При этом помощник российского лидера отметил, что все возможно, так как проведение саммита в Анкоридже было согласовано «буквально за три-четыре дня».

«Так что, в принципе, все возможно. Но пока никаких сигналов на этот счет не поступало, мы их не видим», — отметил Ушаков, отвечая на вопрос о новом саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что анонсированный 16 октября саммит с президентом РФ Владимиром Путиным в столице Венгрии Будапеште не состоится. Однако в будущем он все же рассчитывает на проведение подобной встречи.

Путин, комментируя отмену саммита, отмечал, что идея провести его принадлежала США, и для обеих сторон было бы ошибкой подойти к организации встречи легкомысленно, без расчета на ощутимый результат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин отметил желание Трампа завершить украинский конфликт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:50
Кончаловский: Москва превращается в самый удобный и красивый мегаполис мира
19:45
В Подмосковье женщина заплатила любовнику за убийство мужа деньгами «Банка приколов»
19:40
Следствие попросило арестовать организатора «пыточного» рехаба в Видном Антонова
19:30
Свет Солнца, сила терпения и уверенный шаг: Таро-прогноз на неделю с 8 по 14 декабря
19:25
Патрушев: четверть отходов должна возвращаться в повторный оборот к 2030 году
19:14
Россиянка с семилетней дочкой пропали на Пхукете после встречи с гидом

Сейчас читают

«С этим решением ему жить»: что стало с напарником Натальи Наговициной
«Присмотрим за ними»: Долина заявила о слежке за семьей и угрозах от мошенников
Живет с бабушкой и дедушкой: сын Децла признался, что не готов к браку
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео