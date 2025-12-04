Путин отметил желание Трампа завершить украинский конфликт

Президент США неоднократно выражал желание минимизировать потери.
Путин: Трамп хочет быстрого завершения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее, в том числе из гуманитарных соображений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.
«Абсолютно нет сомнений, что у президента Трампа были искренние намерения (урегулировать конфликт. — Прим. ред.)», — отметил российский лидер.
Путин добавил, что американская сторона находится в активном поиске решений по урегулированию украинского конфликта. По мнению главы государства, гуманитарные вопросы могли быть одним из мотивов действий американского лидера, так как он не раз выражал желание минимизировать потери.
Также Путин подчеркнул, что, по мнению советников Трампа, введение дополнительных пошлин США против торговых партнеров приносит пользу экономике государства.
Кроме того, Владимир Путин отметил, что Россия настаивает, чтобы НАТО выполняла обещания о нерасширении блока на восток, которые дала в 1990-е годы.
«Мы просто настаиваем на том, чтобы были исполнены прошлые обещания. <…> Они были обещаны России в девяностых — никакого расширения на восток», — заявил глава государства.
По его словам, Россия не просит ничего необычного или неожиданного в вопросе расширения блока. Путин добавил, что с момента обещаний НАТО прошло уже несколько волн расширения альянса, кульминацией которых стало втягивание Украины в НАТО.
«Это нас совершенно не устраивает и представляет серьезную угрозу (для России. — Прим. ред.)», — сказал Путин.
