Глава государства сел на борт Ил-96 специального летного отряда «Россия».

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин завершил двухдневный государственный визит в Индию. Российский лидер сел на борт президентского Ил-96 специального летного отряда «Россия». Воздушное судно ожидало Путина на авиабазе индийских ВВС Палам.

В четверг, 4 декабря, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным визитом, где его торжественно встретили на авиабазе ВВС Индии Палам.

У трапа российского лидера лично встречал премьер-министр страны и его давний друг Нарендра Моди. С авиабазы они поехали на неформальный обед вместе, на одном автомобиле.

К визиту российского лидера готовились заранее и с размахом. Местные жители даже совершали ритуалы благословения с песнями и чтением мантр. Художники рисовали портреты Путина из песка. На взлетно-посадочной полосе для российского лидера расстелили красные ковры, а девушки в национальных костюмах исполнили традиционный танец.

Путин и Моди также выступили перед прессой и приняли участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума. Также в рамках визита лидеры РФ и Индии провели переговоры. Они продолжались более двух часов и затронули обширный список тем международной политики, в том числе и украинский конфликт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных заявлениях Путина индийским СМИ.

