«Прилетели с другой планеты»: Долина высказалась о мошенниках

Долина: мошенников очень много, а их схемы все изощреннее

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что в настоящее время мошенников очень много, они как будто «прилетели с другой планеты и хотят всех уничтожить». Об этом певица заявила в эфире федерального канала.

«Сейчас повальное, просто повальное (количество мошенников — Прим. ред.)… Как будто из другой планеты прилетели и хотят нас уничтожить мошенники. Так их много, и такие схемы изощренные просто. Я искренне сочувствую всем, кто пострадал», — сказала Долина.

В беседе с ведущим Дмитрием Борисовым артистка напомнила, что нужно быть внимательнее к тому, с кем вы разговариваете, и не отвечать на незнакомые номера.

Лариса Долина утверждает, что стала жертвой мошенников. В августе в ее квартиру пришли люди и заявили, что жилье принадлежит им. Разбираться пришлось полиции. Новые собственники купили апартаменты за 112 миллионов рублей. Исполнительница деньги получила, но потом перевела на «безопасный счет» неизвестным, которые представились сотрудниками спецслужб, и в итоге потеряла все.

Долина подала иск против покупательницы ее квартиры Полины Лурье, та составила встречный иск, но проиграла. Второй кассационный суд отклонил жалобу Лурье и оставил право собственности за артисткой.

