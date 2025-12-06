Вдова Левкина объяснила отказ экс-солиста «На-на» от именной звезды при жизни

Вдова Левкина объяснила отказ экс-солиста «На-на» от именной звезды скромностью

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин был скромным человеком, поэтому никогда бы не согласился именную звезду при жизни. Таким мнением поделилась вдова певца Марина в беседе с МК.

В ноябре 2025 года на Троекуровском кладбище установили памятник Левкину. Монумент торжественно открыли 16 ноября. По словам Марины, идея установить звезду на «Аллее славы» принадлежала именно ей. Она добавила, что лучше других знала, что любил ее супруг и что могло заставить его улыбнуться.

«На его могиле мы поставили сцену, микрофон, гитару и заложили его именную звезду <…>. Теперь у него есть своя площадь — маленькая, но все-таки его», — поделилась вдова.

Марина отметила, что при жизни Владимир был чрезвычайно скромным человеком, поэтому, если бы ему предложили заложить звезду, он наверняка бы отказался.

«Он сказал бы: „Что вы, что вы! Есть артисты круче меня“, и стопроцентно бы отказался. А сейчас, видите, ничего уже и сказать не сможет», — добавила она.

Марина поблагодарила всех, кто помогал с установкой памятника. По ее словам, теперь, приходя на могилку к Левкину, каждый сможет увидеть свой вклад в сохранение памяти об артисте.

Владимир Левкин с 2003 года боролся с раком лимфатической системы. Он умер в ноябре 2024 года в 57 лет после продолжительной борьбы с болезнью.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Марина Левкина нашла в себе силы жить после потери мужа. Чем сейчас занимаются вдова и дочь экс-солиста группы «На-на»?

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.