«Все происходит»: Джиган рассказал об отношениях с Самойловой

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив

Общение рэпера с журналистами закончилось необычно.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Рэпер Джиган: «С Оксаной мы редко общаемся»

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. Ред.) не поддерживает связь с женой, блогером Оксаной Самойловой. Об этом он заявил в интервью 5-tv.ru на новогодней дискотеке «ТАНЦЫ! ЕЛКА! МУЗ-ТВ!».

Артист не стал подробно комментировать их взаимоотношения и бракоразводный процесс, коротко ответив, что «все происходит». Как известно СМИ, развод пары откладывается, и новый, 2026-й год, они встретят в статусе официальных мужа и жены.

Удивительно, что их пятилетний сын Давид не знал о выступлении мамы на мероприятии. Джиган спросил у него, в курсе ли он, что его мама была в роли ведущей.

«Мама была ведущей тут, представляешь?» — задал вопрос мальчику рэпер.

Джиган добавил, что они с сыном приехали на концерт позже, когда Самойлова уже закончила выступление.

«Я не видел, она закончила раньше вести. Мы приехали позже», — пояснил Джиган.

На другие вопросы рэпер отвечать не стал. Он быстро попрощался с журналистами и уже хотел покинуть зону пресс-подхода, как неожиданно получил поцелуй в макушку от певца Андрея Григорьева-Апполонова. Артисты вместе посмеялись шутке и разошлись.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, после ухода от Джигана, Оксана Самойлова привыкает к новому этапу в ее жизни.

