«Глубокомыслящий герой»: Самойлов оценил фильм «Август»

Музыкант Вадим Самойлов назвал фильм «Август» примером качественного кино о ВОВ

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов назвал российский фильм «Август» примером качественного современного кино о Великой Отечественной войне. Об этом музыкант рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru во время концерта «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

По словам Самойлова, современные фильмы о войне часто основываются на сильных литературных произведениях, которые создавались вскоре после окончания боевых действий.

«Современные фильмы о Великой Отечественной войне снимаются, как правило, по романам и повестям, которые были написаны сразу после войны или в небольшом отдалении. Мы недавно стали свидетелями фильма „Август“, который очень хорошо сделан на базе именно большого литературного художественного произведения, которое было написано после войны», — поделился своими наблюдениями и мнением музыкант.

Современные картины, как он подчеркнул, отличаются способом подачи и визуальным языком, однако сохраняют важные традиции военного кино.

«Главный герой обладает каким-то переживанием внутренним. Главный герой раскрывается в поступках, и специфика нашего главного героя в том, что он глубокомыслящий. Вот это всегда есть. Есть место выбора, подвигу, самопожертвованию. И в этом смысле вот эти традиции продолжаются», — добавил Самойлов.

Фильм «Август» вышел в российский прокат 25 сентября 2025 года. Картина основана на романе писателя Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого», также известном под названием «Момент истины».

События фильма развернулись летом 1944 года на территории освобожденной Белоруссии рядом с городом Лида. По сюжету группа контрразведчиков СМЕРШ под руководством капитана Алехина должна найти вражеских агентов, действующих в тылу советских войск. Задачу осложнили активность фашистских диверсионных групп и присутствие польских вооруженных формирований.

