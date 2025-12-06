Тихий убийца в квартире: почему увлажнители воздуха могут стать опасны для детей

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

За прибором нужно ухаживать правильно.

Как ухаживать за увлажнителем воздуха зимой

Фото: 5-tv.ru

Биолог Абдуллаева: увлажнитель воздуха нуждается в правильном уходе

Если увлажнитель воздуха использовать неправильно, то он может нанести вред здоровью ребенка. Таким мнением с Life.ru поделилась заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

Чрезмерное увлажнение, по словам эксперта, создает благоприятную среду для размножения бактерий, пылевых клещей и плесени. Это, в свою очередь, может привести к тому, что у ребенка рано или поздно появится кашель или аллергия.

Асият Абдуллаева подчеркнула: увлажнитель воздуха нуждается в правильном уходе. Например, жидкость в приборе следует менять регулярно. Если этого не делать, он превратится в настоящий рассадник бактерий. Кроме того, не стоит использовать водопроводную воду, так как она оставляет минеральные отложения не только внутри прибора, но и на мебели.

«При распылении застоявшейся воды патогены могут проникать в дыхательные пути человека и вызывать кашель», — сказала Асият Абдуллаева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому полезен или противопоказан мед.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

