Не злоупотреблять: как часто можно давать детям с утра сладкий завтрак

Элина Битюцкая

Необязательно полностью отказываться от хлопьев и подушечек.

Сколько раз в неделю можно есть сладкие хлопья

Диетолог Кованова: кормить детей сладкими хлопьями можно лишь дважды в неделю

Диетолог-нутрициолог София Кованова назвала предельно допустимую частоту употребления сладких сухих завтраков для детей. Об этом сообщает aif.ru.

По словам специалиста, такие лакомства, как колечки, подушечки и хрустящие шарики, созданы из муки и, по сути, являются простыми углеводами.

«Колечки, подушечки и прочие варианты сухих завтраков обычно состоят из муки, а мука — это простые углеводы. Если добавить туда шоколадную пасту или сироп — получится очень высокий гликемический индекс. Таким не наешься, через час-два после такого завтра снова будешь голоден», — объяснила Кованова.

Она подчеркнула, что никакой питательной ценности эти продукты не несут, и настойчиво рекомендовала полностью исключить их из рациона ребенка. Однако для тех родителей, чьи дети слишком привязаны к утреннему хрусту, диетолог сделала послабление.

«Если ребенок любит такие продукты, то можно давать не больше двух раз в неделю небольшую порцию. Но лучше постараться отучить», — добавила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, какие продукты диетологи советуют для здорового летнего рациона.

